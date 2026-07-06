Camión cisterna con gas chocó y explotó en una caseta de peaje: Reportan al menos 5 muertos y varios heridos

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) chocó y explotó tras perder el control en una caseta de peaje, dejando un saldo preliminar de al menos 5 muertos, varios heridos y múltiples vehículos calcinados.

Camión cisterna explotó tras choque en peaje: Revelan imágenes

Se revelaron las imágenes de la tragedia que se registró en un peaje. De acuerdo a los últimos reportes, un camión cisterna cargado con GLP habría perdido el control en un intento de rebasar a otro vehículo, sin imaginar que protagonizaría un fatal accidente en una caseta de peaje.

El vehículo terminó impactando contra la caseta y generando una explosión que desencadenó un intenso incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia en el distritos de Kaushambi, en el estado de Uttar Pradesh, India. Las autoridades precisaron que tras las diligencias del caso se reportó al menos cinco muertos por la tragedia.

Las grabaciones muestran que, durante la maniobra, el camión perdió el control, impactó contra el separador central y posteriormente se volcó sobre la infraestructura del peaje. Asimismo, se señaló que el accidente dejó varios vehículos calcinados por la gran bola de fuego y la densa columna de humo que era visible a varios kilómetros de distancia.

Choque y explosión de camión cisterna.

Investigan accidente en peaje de la India

Además de las víctimas fatales, el incendio destruyó al menos 16 motocicletas y dos autos que se encontraban estacionados cerca del lugar. Los bomberos controlaron las llamas y aseguraron el área.

Se precisó que el accidente del camión también dejó al menos siete personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención médica de emergencia.

Actualmente, aún se mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades, aunque los primeros reportes apuntan a un exceso de velocidad y una maniobra de rebase como los factores que originaron la pérdida de control del vehículo.

En India, un camión de gas LP chocó y explotó en una caseta de peaje, dejando al menos 5 muertos y varios heridos, de acuerdo con reportes preliminares.#NoticiasImagen #LoDijoZea #ImagenNoticias con @franciscozea @ElOpinadorTV pic.twitter.com/wjfScVmGJw — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 6, 2026

Otra tragedia internacional

El accidente de tránsito en la India no es solo ha generado impacto a nivel internacional, sino también el registrado el domingo 5 de julio en Honduras. Un autobús de pasajeros y una camioneta colisionaron en la carretera RN-23, específicamente en el sector conocido como La Regina, una vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.

El choque de ambos vehículos dejó al menos 4 muertos y más de 20 heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para atender sus lesiones. La Policía hondureña investiga las causas del accidente.

Choque entre autobús y camioneta en Honduras.

Es así como grabaciones de cámaras de seguridad muestran que el conductor de un camión cisterna que transportaba GLP intentó rebasar a otro automóvil, perdió el control, impactó contra el separador central y terminó volcando contra la caseta de peaje en la India.