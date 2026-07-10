Comunidades nativas de Loreto hacen pedido a Keiko Fujimori: "Pedimos que las solicitudes de las concesiones mineras sean anuladas"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Organización de las Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y al actual presidente del Perú, José María Balcázar, respaldar la ampliación del plazo o la suspensión permanente de la admisión de nuevos proyectos mineros en toda la cuenca del Nanay, incluyendo las zonas de los ríos Chambira y Pintuyacu, en la región Loreto. Señalan que se necesitan medidas de urgencia para proteger una de las más importantes fuentes de agua de la Amazonía.

Petitorios mineros amenazarían la salud de las comunidades

Se realizó una asamblea extraordinaria el pasado 4 de julio en la comunidad de Samito, ubicada en el distrito de Alto Nanay, donde la solicitud fue respaldada por unanimidad tras conocerse el trámite de dos nuevos petitorios mineros en un territorio considerado estratégico por su importancia para el suministro de agua de Iquitos y la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Asimismo, la organización solicitó al presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Paolo Andrés Alzamora, que declare improcedentes los petitorios mineros denominados "Achuny" y "Jaguar Dorado", al sostener que vulneran la normativa vigente y amenazan la salud y la seguridad hídrica de las comunidades. Este pedido surge porque Ingemmet habría aceptado el trámite de las dos solicitudes de concesión minera, según el presidente de CONACCUNAY.

Existen decretos que respaldan su pedido

A pesar de existir actualmente los decretos supremos N.° 030-2023-EM y N.° 022-2024-EM, que restringen temporalmente la actividad minera en la zona, se siguen presentando solicitudes de concesión minera. Por ello, alegan que se deben adoptar mayores medidas, ya que las disposiciones actuales perderán vigencia en noviembre de este año y ya no serían suficientes para enfrentar un problema de carácter permanente.

Jhonny Huaymacari, presidente de CONACCUNAY, declaró para Exitosa lo siguiente:

"Somos 33 comunidades nativas involucradas en la lucha por la cuenca del Nanay. Hemos elaborado una carta dirigida a Keiko Fujimori y al presidente Balcázar. Pedimos que las solicitudes de las dos concesiones mineras sean anuladas. Hemos realizado estudios que dieron como resultado que ocho de cada diez personas tendrían residuos de mercurio en el cuerpo".

Ante esta situación, solicitan al próximo Gobierno y al Ministerio de Energía y Minas la emisión de un nuevo decreto supremo que prorrogue por 10 años la suspensión vigente y extienda la medida a toda la cuenca del Nanay, incluyendo sus zonas baja, media y alta, además de los ríos Chambira y Pintuyacu.