García Belaunde advierte que Keiko Fujimori debe "hacer una poda" a sus equipos de transferencia

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La conformación de los equipos de transferencia de Keiko Fujimori ha generado debate por la presencia de nombres con procesos judiciales pendientes o vínculos con gestiones anteriores, como la de Dina Boluarte.

En ese contexto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que la presidenta electa debe realizar una "poda" y rodearse de cuadros sin cuestionamientos para recuperar credibilidad y evitar repetir los errores que marcaron al fujimorismo en los años noventa y 2000.

Las declaraciones de García Belaunde

En conversación con Exitosa, García Belaunde fue categórico en señalar que Fujimori deberá recuperar credibilidad política con un equipo sin cuestionamientos, dado que carga con el peso del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, imagen que necesitaría reformar para diferenciarse.

"Keiko, con los antecedentes que tiene el gobierno del año noventa al dos mil, tiene que llevar a su gobierno a la gente menos cuestionada, que no tenga ninguna acusación ni procesos abiertos. Tiene que hacer un esfuerzo tremendo para darle credibilidad al país y recuperar ese sambenito de corrupción que afectaba al fujimorismo de los años noventa".

El exparlamentario añadió que la presidenta electa debe "esforzarse en presentar a su mejor gente" no solo para la transferencia, sino también para ocupar cargos clave como direcciones, viceministerios y empresas públicas.

"Tiene que hacer una poda antes de empezar; no puede ser que entre esos miembros cuestionados salgan las futuras autoridades de nuestro gobierno", enfatizó.

Un equipo cuestionado

La recomendación llega en medio de críticas por la designación de figuras como Marco Vinelli para ser jefe del equipo de transferencia, pese a procesos legales pendientes, y por la inclusión de técnicos vinculados a la gestión de Dina Boluarte o a partidos como el APRA.

Estos antecedentes han generado dudas sobre la coherencia entre el discurso de renovación de Fujimori y la práctica de incorporar cuadros con historial cuestionado.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Keiko Fujimori respalda a Marco Vinelli tras demanda de Midagri. La presidenta electa se pronunció sobre el proceso legal iniciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contra el exfuncionario y aseguró que él ya brindó sus explicaciones.



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Analistas señalan que la presidenta electa enfrenta un dilema: mantener la lealtad de su entorno más cercano o dar señales de apertura hacia técnicos independientes que refuercen la credibilidad de su gobierno. La presión se intensifica porque el fujimorismo arrastra un pasado marcado por denuncias de corrupción y autoritarismo, lo que obliga a Fujimori a demostrar que su gestión será distinta.

El llamado de García Belaunde refleja la preocupación por la legitimidad del nuevo gobierno. Con los antecedentes del fujimorismo y la polémica por algunos nombres en los equipos de transferencia, la presidenta electa tiene el reto de mostrar un gabinete libre de cuestionamientos.

La "poda" sugerida no solo es un consejo político, sino una exigencia para garantizar confianza ciudadana y estabilidad institucional. En un escenario donde la memoria de los noventa aún pesa, Keiko Fujimori deberá demostrar que puede rodearse de la "mejor gente" para iniciar su mandato con credibilidad.