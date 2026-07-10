Macarena Gastaldo explota contra Christian Cueva por carta notarial: "Que se la meta al..."

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de enterarse sobre la advertencia legal de Christian Cueva, la argentina Macarena Gastaldo volvió a encender la polémica y arremetió con todo contra el futbolista sobre las declaraciones que dio hace unos días.

La modelo fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego" y dejó en claro que lo que dijo es la verdad, además recalcó que "Aladino" le escribió con intenciones sentimentales y también desafió al jugador a presentar pruebas de sus acusaciones.

No piensa retractarse

La ex chica reality se mostró muy indignada al ser consultada por el pedido de rectificación que le exigió "Cuevita" por haber hablado de él ya que solo buscaba generar atención en los medios, por lo que su respuesta fue contundente.

"¿Por qué me voy a retractar? Mentira, me están fastidiando. Yo quiero que saque pruebas... las cartas notariales que se las metan por el cul*, estoy cansada de las cartas notariales", sentenció la modelo visiblemente molesta

Inclusive, Gastaldo se defendió de quienes piensan que ella solo busca desestabilizar la actual relación del futbolista con Pamela Franco, por lo que no tuvo reparos en recalcar que está feliz con su actual novio.

"Soy una chica comprometida, no busco nada con él. Lo están haciendo por morbo...¿Ustedes me ven como una amenaza? Como lo vuelvo a repetir yo estoy feliz con mi pareja. No me vean como una amenaza", expresó

Macarena no se quedó callada ante la demanda del popular "Cuevita". (Difusión)

Confirma que tiene una amistad

Para sorpresa de todos, la modelo durante la entrevista aseguró que mantiene una amistad con el jugador del Sport Boys desde hace varios años y negó que sus recientes declaraciones fueran para buscar polémica.

"Nosotros somos conocidos desde hace tiempo, entonces el amigo estaba mintiendo. Yo creo que quiso la comunicación, nada más... pero yo he tenido una bonita relación amical... pero en el caso de él quizá quiera saludar, no le veo nada malo", manifestó

Además la modelo aprovechó para recordarle a Cueva que cuando Pamela López la involucró en la lista de mujeres que supuestamente habían mantenido encuentros con él, este nunca salió a desmentirlo en su momento.

"Cuando Pamela sacó esa lista, nunca salió a desmentirlo, entonces a mi también me gustaría que se retracte de eso y que salga a decir que nunca pasó nada", finalizó

De momento este tema tiene para rato, una pena ya que este tema afecta más a los hijos del jugador que más adelante cuando crezcan tendrán que ver estas "peleas vergonzosas" de su padre alejados del fútbol, que es donde debería salir más seguido.