Argentina gana 3-2 a Egipto en un agónico partido y sella su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido sumamente agónico, la selección de Argentina ganó 3-2 a su similar de Egipto sellando así su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El partido disputado desde las 11: 00 a.m tuvo momentos sorpresivos y llenos de emoción.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaban con algunas dudas tras la victoria agónica en la prórroga ante Cabo Verde por lo que sabe que deberá corregir falencias si quiere meterse entre los ocho mejores de la competición. Por su parte, los 'faraones' estaban con máximas ilusiones luego eliminar a Australia en penales.

Argentina vs. Egipto: minuto a minuto

84' | Aparece Lionel Messi con un zurdazo en el área para anotar el 2-2 y hay algabaría en la hinchada de la Albiceleste.

78' | Gol de 'Cuti' Romero y la Albiceleste sueña con el empate

74' | Se reanuda el partido entre Argentina y Egipto.

71' | Pausa de rehidratación

Ziko volvió a picar en el área de Argentina

68' | Gol de Mostafa Ziko tras una contra letal de Egipto.

67' | Argentina mueve el banco. Entra al terreno de juego Lautaro Martínez por Rodrigo de Paul y Nicolás Gonza´lez por Nicolás Tagliafico.

58' | El VAR anula el segundo tanto de Ziko por falta a 'Licha' Martínez

55' | Cometen falta contra Lionel Messi y queda tendido sobre el césped, se toca el rostro

51' | Tiro libre a favor de Argentina y Shobeir aleja con los puños, el rebote le quedó a Paredes quien probó desde fuera del área, pero el balón se va por arriba del pórtico africano.

46' | Rodrigo de Paul prueba de larga distancia, pero el arquero Shobeir controla la redonda sin problemas.

¡Inicia el segundo tiempo!

Final del primer tiempo. Los egipcios están con el ánimo a tope y se van a los vestuarios con la ventaja ante la Albiceleste.

Julián Álvarez apostó por el disparo desde fuera del área

42' | Julián Álvarez prueba un disparo de larga distancia, sin embargo, el esférico se va por arriba del arco de Egipto.

Shobeir se vuelve en el héroe del partido

38' | Nuevamente el arquero Shobeir aparece como figura y le saca una ocasión clara de gol a Julián Álvarez.

Los egipcios apuestan por la presión

34' | Egipto presiona y Argentina no puede salir de su campo.

Y por poco... Messi probó de pelota parada y chocó en el palo

30' | Lionel Messi cobra un tiro libre y lanza un balón razante que chocó en el pórtico africano.

¡MESSI CASI LA CLAVA DE TIRO LIBRE!



La pelota impactó contra el poste derecho y evitó el empate de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Jpkp5o2Qi — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

26' | Se reanuda el partido entre Argentina y Egipcio.

23' | Pausa de rehidratación

Messi se falla el penal ante un Shobeir gigante

20' | El arquero Mostafa Shobeir le ataja un penal a Lionel Messi y los 'Faraones' mantienen el 1-0 a su favor. Cuarto penal errado del crack argentino en una Copa del Mundo.

Revisan una falta contra la 'Araña' Álvarez

19' | Pitan penal a favor de la selección argentina tras una infracción contra Julián ´Álvarez.

Un gran centro en área argentina y gol de los 'Faraones'

14' | Gol de Egipto tras un cabezazo Yasser Ibrahim luego de un buen centro de Marwan Attia.

El partido se torna muy cortado

12' | Rodrigo de Paul comete una infracción contra el '8' de Egipto.

Enzo generó peligro en área egipcia

9' | Rodrigo de Paul centró y Enzo Fernández remató, sin embargo, la jugada quedó anulada por fuera de lugar del medicampista de Inter de Miami.

El desequilibrante Ashour es un peligro para Argentina

6 '| El extremo izquierdo egipcio Eman Ashour comienza a ser desequilibrante por su banda.

¡Pitazo inicial! El balón ya rueda en el estadio Atlanta. Argentina y Egipto buscan su clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Argentina vs. Egipto: alineaciones confirmadas

La selección de Argentina ya tiene su oncena confirmada para el partido de esta mañana con ciertas modificaciones a diferencia de los anteriores cotejos que afrontó. Esta vez Scaloni apuesta por Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico se perfilará como lateral izquierdo mientras que en el mediocampo dirá presente Leandro Paredes.

En la otra orilla, la escuadra egipcia dirigida por Hossam Hassan ha dejado en el banquillo de suplentes al atacante del Manchester City, Omar Marmoush, y le ha dado la oportunidad a Hassan para este encuentro ante la Albiceleste.

Our Starting XI against Argentina in the round of 16 1️⃣1️⃣🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/PGIZkOYZ4C — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 7, 2026

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