FIFA emite comunicado TAJANTE tras polémica sobre el arbitraje en el partido de Argentina ante Egipto

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Más allá de que la épica victoria de Argentina 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 estuvo plagada de un vaivén de emociones para la Albiceleste, el arbitraje del partido se ha visto envuelto en un escenario lleno de polémica.

El tajante comunicado presentado por la FIFA: ¿qué dice?

Posteriormente al infartante encuentro de la Copa del Mundo desarrollada en Norteamérica, la federación egipcia mostró su descontento por cómo habría sido arbitrado el encuentro ante la selección capitaneada por Lionel Messi.

El ente rector del fútbol de Egipto difundió un duro comunicado en el que cuestionaron las decisiones del árbitro francés François Letexier y del VAR, encabezado por su compatriota Jérôme Brisard.

En medio de este escenario, la FIFA decidió pronunciarse públicamente en sus canales oficiales para respaldar el trabajo de los jueces durante el agónico compromiso. Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje del organismo, concedió una entrevista al sitio oficial de la entidad en la que ha defendido aquellas decisiones que han generado mayor discuisón.

El excolegiado Internacional aseveró que "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por determinadas personas, ni siquiera por el presidente Infantino".

Además, aclaró que "los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y los entrenadores, siempre intentan dar lo mejor de sí". Señaló que en general están contentos aunque si subrayó que toman en cuenta que "con un número tan elevado de partidos disputados en un periodo de tiempo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan".

"Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que den lugar a amenazas contra ellos y sus familias", ratificó.

Explica el gol anulado a Egipto

Además, Pierluigi Collina descartó por completo que exista alguna influencia externa en las decisiones arbitrales en los partidos que se vienen desarrollando en la actual justa mundialista y explicó la razón de la anulación del gol a Egipto.

"Tras cada gol marcado, el VAR revisa la fase de posesión en ataque (APP). Si se identifica una falta en la jugada previa y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego. No existe un límite definido ni en cuanto a la distancia respecto a la portería ni en cuanto al tiempo transcurrido entre la jugada y el gol", detalló.

En medio de la polémica por el papel de los árbitros en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y luego de que la federación egipcia emitiera un comunicado cuestionando la labor de los jueces, la FIFA emitió un duro comunicado.