Cambio de ministro de José Balcázar es "una irresponsabilidad", señala García Belaúnde

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, fue crítico del presidente José María Balcázar por los recientes cambios de titulares en los ministerios de Educación y Trabajo, en pleno período de sucesión constitucional.

En entrevista ofrecida este viernes 10 de julio al programa "Informamos y Opinamos", calificó como una "irresponsabilidad" lo realizado desde Palacio de Gobierno, debido a que menos de 30 días, los nuevos integrantes del Gabinete Ministerial no tendrían ni el tiempo ni el conocimiento para realizar una correcta transferencia de gestión.

Llama "tomadura de pelo" las designaciones adoptadas por el Gobierno

Tal como es de conocimiento, en la última semana, Jorge Marticorena Mendoza y Flavio Cruz Mamani asumieron las carteras de Educación y Trabajo, tras la renuncias irrevocables presentadas por María Esther Cuadros Espinoza y Freddy Solano González, respectivamente.

Pese a que los funcionarios salientes dimitieron en medio de una serie de cuestionamientos en sus contras, las designaciones adoptadas por el mandatario Balcázar no han convencido al exparlamentario acciopopulista, poniendo en tela de juicio sobre quién finalmente se encargará de la transferencia de sus respectivos ministerios ante el equipo técnico encargado por la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi.

"Realmente me parece una tomadura de pelo del Sr. Balcázar, una irresponsabilidad total de que este señor antes de irse esté nombrando ministros por menos de 30 días y además gente cuestionada, con mala conducta, el exministro de Trabajo que ha sido acosador o ha falsificado documentos. En fin, una serie de personas muy cuestionados ética y moralmente y sin embargo están allí, a última hora, tratando de sacar provecho de un cargo que ya no les debería pertenecer, todo esto me hace pensar que la transferencia será un fiasco", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde calificó como una irresponsabilidad del presidente José María Balcázar nombrar ministros a menos de 30 días del final de su gestión. Ello con relación al exministro del... pic.twitter.com/eRfLBIB5jX — Exitosa Noticias (@exitosape) July 11, 2026

Equipo de Keiko Fujimori solicita al Ejecutivo no hacer más nombramientos

El jefe de equipo de transferencia del Gobierno entrante, Marco Vinelli, solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, a que el Poder Ejecutivo se abstenga de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de su estructura organizacional o asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

"Esta solicitud se formula en atención a los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno", señala su misiva.

Comunicado

Cabe precisar que, dicho procedimiento se basa en la Directiva N.º 016-2022-CG/PREVI, aprobada por Resolución de Contraloría N.º 267-2022-CG, la cual garantiza que se adopten las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión.

Desde el Poder Ejecutivo saliente indicaron en todo momento que la transferencia será ordena y responsable con el equipo entrante.