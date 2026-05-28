Casa de la Literatura inauguró exposición sobre Mario Vargas Llosa.

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Cultural

Este jueves 28, a las 7 p. m., la Casa de la Literatura Peruana (Caslit) inauguró la exposición "Buenos días, Mario. El despertar de una vocación", dedicada a los años de infancia y juventud de Mario Vargas Llosa (1936-2025), informó el Ministerio de Educación en una nota de prensa.

Este homenaje recorre los años en que el novelista forjó su vínculo con la lectura y la escritura, a partir de los libros que marcaron su formación y de sus primeros textos. "Buenos días, Mario" invita al público a acercarse a un Vargas Llosa joven, en pleno proceso de definición literaria, impulsado por una temprana y persistente vocación de escribir.

"Buenos días, Mario. El despertar de una vocación" recorre los años en que nuestro Premio Nobel forja su vínculo con la lectura y la escritura.

Detalles de la exposición

La exposición se presentará en la Sala de Exposición 1 de la Caslit (Jirón Áncash 207, Centro Histórico de Lima) y se podrá visitar de martes a domingo de 10 a. m. a 7 p. m. El ingreso es libre.

El título de la muestra en la Caslit, "Buenos días", proviene de la columna homónima que Vargas Llosa escribió en La Industria, diario de Piura, ciudad a la que se trasladó para culminar la secundaria. En este medio empezó a colaborar en abril de 1952 y permaneció allí alrededor de diez meses, antes de regresar a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Esta exposición está compuesta por tres secciones: 1) "Furioso lector", 2) "Días de prensa" y 39 "Escribir para vivir", las cuales recorren distintas etapas de su momento de formación.

📚 ¡El camino de un joven escritor!



La Casa de la Literatura Peruana inaugura "Buenos días, Mario. El despertar de una vocación", exposición que muestra los años en que Mario Vargas Llosa descubrió en la lectura, el periodismo y la escritura el inicio de una vocación literaria... pic.twitter.com/RhDdjsNWoA — Ministerio de Educación (@MineduPeru) May 28, 2026

Etapas artísticas de su vida

"Furioso lector" presenta las lecturas que marcaron la infancia de Vargas Llosa, así como la influencia de su familia y de la escuela en su formación como lector y creador. Asimismo, muestra sus primeras exploraciones en la escritura a través de la poesía y las cartas.

"Días de prensa" muestra a un joven Vargas Llosa que da sus primeros pasos en la escritura a través del periodismo. A los dieciséis años se incorpora al periódico La Crónica, donde cubre temas sociales, policiales y culturales.

"Escribir para vivir", la última sección, presenta a un Vargas Llosa universitario, en pleno proceso de consolidación intelectual. Su ingreso a la UNMSM amplía su mirada sobre la literatura, ahora vinculada al ámbito social.

Finalmente, se podrá leer otras publicaciones en el recorrido de la exposición, como sus reseñas de cine en el diario Extra y sus primeros cuentos en las revistas Turismo, El Mercurio Peruano y El Comercio. Estos textos al inicio de la carrera del Nóbel revelan a un autor decidido a construir una identidad literaria propia.