Horacio Melgarejo: Técnico de Cienciano estalla contra la organización de la Copa de la Liga

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga no solo dejó un sabor amargo en lo deportivo, sino también un estallido mediático. Su técnico, el argentino Horacio Melgarejo, descargó una batería de críticas contra la organización del torneo, responsabilizando directamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a su presidente Agustín Lozano.

El entrenador cusqueño, lejos de lamentar la salida de su equipo, aseguró que la competencia estaba mal diseñada desde el inicio y que la eliminación era casi inevitable bajo esas condiciones.

Críticas al formato y programación

Melgarejo sostuvo que la Copa de la Liga fue improvisada y que la programación de partidos atentó contra la preparación de los clubes. Según su lectura, el calendario no respetó la logística de equipos que deben viajar constantemente y tampoco ofreció condiciones equitativas para todos los participantes.

"Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa"

El DT cusqueño señaló que la organización no tuvo en cuenta las realidades de cada institución y que, en consecuencia, el torneo se convirtió en un "experimento fallido". Para él, la falta de planificación se reflejó en la baja competitividad y en la ausencia de un verdadero atractivo para la hinchada, sumado al echo de jugarse en medio de la Copa Mundial.

Señalamientos a Agustín Lozano

El entrenador fue más allá y apuntó directamente contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, a quien responsabilizó por la creación de un campeonato que, en sus palabras, "no tenía razón de ser". Melgarejo interpretó que la Copa de la Liga fue concebida más como un recurso político que como un proyecto deportivo, y que su ejecución terminó perjudicando a los clubes en lugar de potenciarlos.

Sin embargo, lejos de mostrarse frustrado, Melgarejo declaró que la eliminación de Cienciano era un desenlace lógico dentro de un torneo mal planteado. Explicó que, aunque sus jugadores dieron el máximo esfuerzo, el contexto organizativo hacía imposible aspirar a más. En ese sentido, afirmó que la salida temprana del equipo cusqueño no lo sorprende y que incluso lo deja tranquilo.

"Hay que cambiar el chip, descansar y pensar en las otras dos competiciones que tenemos por delante. Les deseo mucha suerte a ADT porque les tengo un gran cariño y espero que continúen con sus éxitos. Ahora toca descansar, cambiar el chip y seguir adelante"

Las declaraciones de Horacio Melgarejo reavivan el debate sobre la gestión de la FPF y la pertinencia de la Copa de la Liga. Mientras Cienciano se concentra en sus próximos retos, el técnico argentino dejó claro que la eliminación no es solo un tema deportivo, sino un síntoma de problemas estructurales en la organización del fútbol peruano.