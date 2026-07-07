Partidos de HOY, martes 7 de julio: Horario y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final del Mundial 2026

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Continúa la fiebre futbolera. Este martes 7 de julio se disputará la última jornada de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde tendremos a dos representantes sudamericanos en búsqueda de un boleto a la siguiente instancia:

La Argentina, el reciente campeón del torneo, de la mano de Lionel Messi y Colombia del desequlibrante Luis Díaz. Acompañados de Egipto y la competitiva Suiza. Y en Exitosa te alcanzamos la guía de transmisión para que no te pierdas ninguno de estos duelos de infarto.

¿Cuáles son los partidos de hoy, martes 7 julio por el Mundial 2026?

En el primer partido del día, programado para las 11:00 am (hora peruana), la Albiceleste, la vigente campeona, que sufrió más de la cuenta para derrotar a la sorprendente Cabo Verde, tendrá al frente a Egipto, liderados por Mohamed Salah, que previamente derrotó a Australia en la tanda de penales. Este encuentro entre sudamericanos y africanos tendrá como escenario el Estadio Mercedes Benz en Atlanta, Georgia.

El segundo compromiso será entre Colombia, con sus figuras Luis Díaz y James Rodríguez, ante Suiza, de Granit Xhaka Johan Mazambi. Los "cafeteros" llegan a este encuentro después de vencer por la mínima diferencia a Ghana, mientras que los europeos hicieron lo propio contra Argelia por 2-0. Partido pactado para jugarse en el Estadio BC Place Vancouver a las 3:00 pm (hora peruana).

Six spots secured, two to go. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

La Argentina de Messi se mide ante Egipto: hora y canal

Este partido que promete ser uno de los más vistos de esta Copa del Mundo, para el público peruano se podrá ver exclusivamente a través de la señal de Dsports (canales 610 y 1610 HD) y la plataforma online de Paramount+ a partir de las 11:00 am (hora peruana). No contará con un canal de transmisión de señal abierta en nuestro territorio. El ganador de este cruce jugará contra el vencedor entre Suiza vs Colombia en Cuartos de Final.

Colombia irá por una alegría contra Suiza: hora y canal

Este duelo se podrá visualizar en vivo por Dsports (canales 610 y 1610 HD), América TV (canal 4) y América TVGO desde las 3:00 pm (hora peruana). El que resulte victorioso en este enfrentamiento se encontrará con Argentina o Egipto en Cuartos de Final.

Con esta guía que te alcanza Exitosa, podrás sintonizar los mejores partidos del Mundial 2026, y por medio de nuestras plataformas tendrás toda la información y repercusiones.