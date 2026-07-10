Cusco: Incendio forestal permanece activo en distrito cercano a Machu Picchu

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Un voraz incendio arrasa con más de 10 hectáreas de vegetación del cerro "San Valentín", perteneciente al distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, en la región Cusco, lugar limítrofe con el Santuario Histórico de Machu Picchu. El fuego se habría generado en horas de la tarde del 9 de julio y continúa hasta el momento sin poder ser controlado ni apagado por las brigadas contraincendios.

Estragos que va dejando el incendio

Según pobladores de la zona, este incendio no representaría un riesgo para sus viviendas porque el siniestro avanzaba durante toda la noche hacia la parte superior del cerro afectado. Sin embargo, sí habría afectado gravemente a la flora y fauna de la zona amazónica, así como a los plantíos de pino realizados hace varios años mediante un programa de reforestación.

Ante el siniestro, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) activó sus protocolos de monitoreo satelital para evaluar la evolución del fuego y medir el impacto causado en la región. También brindó asistencia en campo para reducir los daños en la zona amazónica. Es así que las brigadas contraincendios de la jurisdicción e instituciones competentes vienen realizando labores para controlar y liquidar el fuego.

Incendio pudo ser provocado

El representante de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Teresa, Abel Yépez, manifestó que este incendio habría sido provocado y exhortó a los pobladores a mantenerse lejos para evitar el riesgo de asfixia por el humo. Asimismo, el director ejecutivo del SERFOR, Erasmo Otárola, hizo un llamado a la prevención y pidió a los agricultores y comunidades de Cusco no quemar pastizales ni residuos agrícolas.

Este no fue el único incendio registrado en la región Cusco, también hubo incendios forestales en las provincias de Calca y Canchis. En la primera, el siniestro ocurrido en el sector Torreblanca dejó una persona fallecida, identificada como Flavio Livano Tito, de 72 años. En el caso de Canchis, los incendios lograron ser controlados.

Las actuales condiciones climáticas y atmosféricas actúan como dinamizadores del fuego, elevando drásticamente el riesgo de desastres ambientales. Específicamente, las zonas donde se registran los incendios se encuentran en plena temporada de heladas y sequía; como consecuencia, los pastizales favorecen que las llamas se reaviven con el viento y sea más complicado controlar el fuego debido a su rápido esparcimiento.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI indicó que el incendio en Santa Teresa aún se mantiene activo, pero que se viene trabajando para controlarlo y extinguirlo en conjunto con la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Distrital y pobladores de la zona.