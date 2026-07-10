Incendio forestal masivo en España deja al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos en medio de ola de calor

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 12 personas perdieron la vida y otras 19 permanecen desaparecidas tras un incendio forestal que arrasa parte de la provincia de Almería, en el sur de España.

El siniestro, considerado el más letal que ha enfrentado el país en las últimas décadas, ha obligado a evacuar a cientos de habitantes de la zona y mantiene en alerta a las autoridades por el avance de las llamas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó que los cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la localidad de Bédar, una zona rodeada de extensos pinares situada cerca del municipio de Los Gallardos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría comenzado tras la caída de un cable eléctrico sobre un área cubierta de matorrales completamente secos debido a las elevadas temperaturas.

Mientras continúan las operaciones de rescate, decenas de brigadas de bomberos trabajan intensamente para contener el incendio, que se propagó rápidamente favorecido por el viento y las condiciones extremas de sequía que afectan al sur del continente europeo.

⚫ Se elevan a 12 las víctimas fallecidas por el #IFLosGallardos.



Una tragedia mayúscula.



Por favor, pido que se sigan todas las recomendaciones de los equipos de emergencias que trabajan en perimetrar el incendio y localizar a las personas desaparecidas. Máxima cautela. pic.twitter.com/aXzd3gZatK — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 10, 2026

Víctimas intentaron escapar del fuego

El consejero de Sanidad y Urgencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que el comportamiento del incendio dificultó las labores de evacuación y provocó que varias personas quedaran atrapadas mientras intentaban ponerse a salvo.

Según detalló la autoridad regional, cuatro víctimas fueron halladas dentro de un vehículo y otras siete fueron encontradas en un punto distinto del área afectada. Las investigaciones indican que todas ellas intentaban huir utilizando una ruta que no formaba parte del plan oficial de evacuación, lo que terminó exponiéndolas al avance del fuego.

Sanz añadió que existe la posibilidad de que la mayoría de las víctimas sean ciudadanos extranjeros. En el caso del automóvil donde fueron halladas cuatro personas fallecidas, las autoridades sospechan que podrían ser de nacionalidad británica debido a que el vehículo tenía el volante ubicado a la derecha.

Al menos 12 personas han muerto y 23 permanecen desaparecidas tras un devastador incendio forestal en la localidad de Los Gallardos, España, el cual se ha convertido en la peor tragedia forestal en el país.



Las autoridades locales confirmaron que gran parte de las víctimas son... pic.twitter.com/LFeVu4sjy8 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 10, 2026

Ola de calor agrava la emergencia

El incendio ocurre en medio de una intensa ola de calor que afecta al sur de Europa, donde las temperaturas han alcanzado los 40 °C durante varios días consecutivos.

España, Francia y Portugal enfrentan numerosos incendios forestales que han obligado a miles de personas a abandonar sus viviendas y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

Las autoridades españolas mantienen activas las labores de búsqueda de los desaparecidos mientras intentan controlar el avance del fuego y evitar nuevas víctimas. La tragedia vuelve a poner en evidencia el impacto que las altas temperaturas y la sequía tienen sobre el riesgo de incendios forestales, así como la necesidad de reforzar las medidas de prevención y los sistemas de evacuación ante fenómenos climáticos cada vez más extremos.