Bad Bunny pierde batalla legal contra su exnovia que le pide 40 millones de dólares por usar su voz

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra bajo todos los reflectores puesto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara que la demanda hecha por su expareja Carliz de la Cruz Hernández podrá continuar su curso.

La resolución presenta una victoria parcial para la abogada, quien desde el 2023 reclama una indemnización de más de 40 millones de dólares por el uso no autorizado de su voz en dos de las canciones más populares del artista.

¿Por qué Carliz demandó a Bad Bunny?

La controversia se originó por la famosa frase "Bad Bunny, baby", que la ex novia grabó en el 2015 a petición del popular "Conejo Malo" cuando mantenían una relación sentimental de hace varios años.

Con el paso del tiempo, esa grabación se convirtió en una de las firmas sonoras más reconocibles del intérprete, al aparecer en los temas como "Pa ti" y "Dos Mil 16" incluida en el exitoso álbum "Un Verano sin Ti" sin que existiera una autorización para usar esa frase. La demandante sostiene que esa frase también se ha reproducido en conciertos, campañas promocionales y diversas plataformas digitales.

La expareja reclama una indemnización de 40 millones de dólares. (Composición: Exitosa)

El Tribunal Supremo permite que siga el caso

La decisión del máximo tribunal establece que la demanda presentada por la expareja del cantante es procedente, por lo que el caso seguirá su curso dentro de los tribunales. Con este fallo, Bad Bunny deberá seguir enfrentando el poder judicial mientras ambas partes siguen presentando sus pruebas.

Según TMZ, la demanda de Carliz de la Cruz dice que el uso de su voz vulneró diversos derechos, entre ellos: Derecho de imagen, derecho morales de autor y daños y perjuicios derivados de la explotación comercial de la grabación.

De acuerdo a con la información, la exnovia del artista sostiene que la popularidad mundial de su frase la convirtió en una figura reconocible, situación que le ha generado ansiedad, angustia e incomodidad durante varios años.

Bad Bunny nunca ha hablado sobre estas acusaciones públicamente. (Difusión)

Bad Bunny aún no responde al fallo

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado ni ha emitido un posicionamiento oficial sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico pero se estima que en los próximos días se estará manifestando al respecto de este tema.

Mientras tanto, el proceso judicial continuará en la instancia correspondiente, donde se determinará si existió un uso indebido de la grabación y, en su caso, el monto de una eventual indemnización que el artista deberá pagar como lo dicte el juez.