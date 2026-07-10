Keiko Fujimori sostuvo reunión con los diputados y senadores electos de Fuerza Popular en jornada de inducción en Asia

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo este viernes 10 de julio, un encuentro con sus senadores y diputados electos por Fuerza Popular, en el marco de una jornada de inducción llevada a cabo en el balneario de Asia, Cañete.

En la previa, la mandataria electa recibió el saludo del mandatario de Chile, José Antonio Kast Rist, por su su triunfo en la segunda vuelta electoral, donde afirmaron que trabajarán en conjunto por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de ambos países y de la Alianza del Pacífico.

Lideresa de Fuerza Popular con sus futuros representantes ante el Congreso bicameral

Por segundo día consecutivo, la también lideresa de Fuerza Popular se encontró con sus futuros representantes ante el Congreso bicameral, en un evento que se llevó a cabo en la localidad de Sarapampa (kilómetro 108 de la Panamericana Sur), donde los electos senadores y diputados vienen capacitándose sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades, de cara al inicio de la legislatura 2026-2027.

Acompañada por su plancha presidencial, Miguel Torres y Luis Galarreta, la presidenta electa hizo hincapié en las funciones que asumirán desde 28 de julio, cuando se instale la doble cámara, en el sentido que cada trabajo debe ser realizado, siempre en favor de la ciudadanía para atender sus necesidades.

"A partir de ahora y con gran responsabilidad, gratitud y humildad, nos preparamos para conformar una bancada de gobierno y de Fuerza Popular para dirigir los destinos de nuestro país por cinco años", expresó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con los diputados y senadores electos.



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Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

Tras llevarse a cabo las elecciones generales 2026 y luego de haber recibido sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones a mediados de junio último, finalmente quedó oficializada la composición del Congreso bicameral 2026-2031.

En ese sentido, 130 diputados integrarán esta cámara, de los cuales 41 son representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Del mismo modo, la Cámara de Senadores tendrá 60 miembros, distribuidos de la siguiente manera: 22 de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031, habiendo sido elegido como miembro titular, Luis Galarreta, y suplentes a Rosario Guevara Badillo y Pedro Casanova Saavedra.

Finalmente, las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 de julio, iniciando funciones desde el día siguiente.