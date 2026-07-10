Alerta aeropuerto: Pasajeros en estado de ebriedad protagonizan fuerte riña tras ser desalojados de vuelo

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de pasajeros protagonizaron un escándalo en la Terminal 2. Los individuos, que habrían abordado la aeronave en estado de ebriedad, fueron retirados por el capitán debido a los riesgos de seguridad que presentaban.

Desalojo, agresiones y desorden en terminal

La situación escaló rápidamente cuando los pasajeros de Aeroméxico se negaron a retirarse pacíficamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desencadenando un altercado con el personal de tierra. Durante el procedimiento, uno de los involucrados derribó postes de señalización y saltó el mostrador para intentar agredir directamente a los empleados aeroportuarios.

Otro individuo aprovechó el desconcierto generalizado para ingresar a la zona restringida tras el mostrador y golpear a los trabajadores, quienes debieron buscar refugio. Estos actos de violencia obligaron a los presentes a presenciar una jornada de tensión en las instalaciones aeroportuarias.

"El personal de seguridad intervino de inmediato tras recibir alertas sobre el comportamiento agresivo de los pasajeros, quienes no acataron las instrucciones del capitán y procedieron a vandalizar el mobiliario del área de atención al cliente antes de ser puestos a disposición judicial", detalló el AICM.

Ante la gravedad del suceso, el AICM solicitó la presencia de autoridades competentes para controlar el conflicto. Los involucrados fueron trasladados hacia un juzgado cívico para determinar su situación legal, mientras que familiares optaron por descender voluntariamente de la aeronave afectada por los disturbios.

¡CAOS EN EL #AICM! PASAJEROS DE UN VUELO EN #AEROMEXICO DESATAN #RIÑA TRAS SER BAJADOS DE UN VUELO POR IR PRESUNTAMENTE EN ESTADO DE #EBRIEDAD pic.twitter.com/WsI5Hzozjt — RADAЯ News 107.5 FM (@RadarNews1075) July 9, 2026

Medidas y protocolos ante incidentes aéreos

Las políticas de aviación civil establecen que la tripulación tiene la autoridad necesaria para expulsar a cualquier pasajero que represente un riesgo. El consumo excesivo de alcohol en los aeropuertos y durante el vuelo es sancionado bajo estrictos protocolos de seguridad nacional vigentes.

Los usuarios de redes sociales viralizaron el momento exacto en que los implicados causaron daños materiales en la terminal aérea. Según el AICM, estas conductas son inaceptables y activan protocolos inmediatos de la Marina y Guardia Nacional para proteger a los pasajeros.

Aclaramiento del aeropuerto.

La seguridad del aeropuerto es prioritaria frente a situaciones críticas que alteran la paz pública dentro de los recintos de tránsito. Las autoridades competentes mantienen vigilancia constante para evitar que individuos bajo los efectos del alcohol pongan en peligro la integridad física de terceros.

Este caos en el AICM por pasajeros de Aeroméxico en estado de ebriedad subraya la urgencia de aplicar medidas más estrictas contra la violencia. Los incidentes que involucran a personas bajo los efectos del alcohol y agresiones físicas en terminales aéreas afectan gravemente la operatividad.