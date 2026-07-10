Emergencia en Cercado de Lima: Reportan amago de incendio en el piso 21 del hotel Sheraton

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo al registro de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se viene registrando un amago de incendio en las partes altas del Hotel Sheraton, en el Cercado de Lima. Unidades de emergencia acuden hasta dicho punto de la capital para mitigar el fuego.

Incendio se registra en últimos pisos del hotel Sheraton

La mañana de este viernes, 10 de julio, un siniestro se viene registrando desde las 11: 20 a.m. en el reconocido edificio del hotel Sheraton localizado en Paseo de la República, en el corazón de Lima Metropolitana.

De acuerdo al reporte de la web de la institución de los bomberos nacionales, este incendio motivó la movilización de hasta cuatro unidades de emergencia: dos autobomba, 1 ambulancia y 1 plataforma.

Reporte del incendio en el hotel Sheraton

Cabe señalar que se precisa que las llamas de fuego están abarcando los pisos 7, 8, 9, 10 y 11 del reconocido edificio que se encuentra próximo al concurrido Centro Cívico, un punto en el que diversos ciudadanos convergen diariamente.

El acontecimiento se difundió rápidamente por diversos usuarios de las redes sociales quienes han compartido imágenes y videos de cómo se viene suscitando. En algunas de estas grabaciones se observan una humareda de color ploma emanar de la parte superior del hotel Sheraton.

Por su parte, frente a este hecho la Policía Nacional del Perú ha acordonado los alrededores del hotel para facilitar las labores de los bomberos y restringir el tránsito en la zona.

¿Dónde inició este incendio en el hotel Sheraton?

En declaraciones a la prensa, el brigadier Giovanni Jácome, jefe de la1ra Brigada de la IV Comandancia Departamental Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, explicó que el incendio se registró en la sala de extracción de aire del edficio ubicado en el psio 21, un área que abarca aproximadamente entre 15 a 20 m².

Añadió que no se han registrado heridos y que el hotel Sheraton ha desarrollado su protocolo de evacuación ante este tipo de emergencias y sostuvo que "en estos momentos estamos verificando exposiciones".

"Las brigadas del hotel han respondido adecuadamente y una vez que se dan esas condiciones ya nos han permitido el acceso porque es un tema de coordinación y facilidades. En ningún momento el hotel ha generado una sinergia de trabas o restricciones", puntualizó.

Como vemos, este viernes, 10 de julio, se registró un amago de incendio en el piso 21 del hotel Sheraton, localizado en Paseo de la República en el Cercado de Lima.