Hackers egipcios vulneran correo de la AFA tras polémica victoria de Argentina en el Mundial 2026

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido víctima de un ciberataque contra una de sus cuentas institucionales. Diversos periodistas recibieron correos electrónicos apócrifos que cuestionaban duramente el arbitraje en el partido donde Argentina venció 3-2 a Egipto por octavos de final.

El incidente digital ocurrió apenas horas después del encuentro disputado en Atlanta. Los correos circulados masivamente pretendían deslegitimar la victoria deportiva, señalando presuntas irregularidades técnicas durante el desarrollo del juego, lo cual activó los protocolos de ciberseguridad internos de la entidad argentina.

Reacción oficial y medidas técnicas

Tras detectarse la vulneración, la entidad emitió un informe aclaratorio: "Queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo", precisó la institución en su comunicado oficial.

Ante el incidente, el área de Sistemas de la AFA inició verificaciones rigurosas para determinar el origen y alcance de este acceso no autorizado. Se solicitó formalmente a todos los destinatarios desestimar mensajes inusuales que contengan enlaces, archivos adjuntos o requieran datos personales sensibles.

Comunicado de la AFA.

La federación argentina enfatizó que sus sistemas actuales cuentan con las medidas de protección y resguardo correspondientes ante amenazas externas. Sin embargo, este suceso obligó a una revisión exhaustiva de las credenciales de acceso para evitar futuras intrusiones que vulneren su comunicación oficial.

Origen de la protesta digital

El mensaje remitido por los atacantes, quienes se autodenominaron "ciberguerreros egipcios", contenía una queja sobre decisiones arbitrales durante el encuentro mundialista. Según la información analizada, el correo electrónico hackeado presentaba un fondo negro con duras críticas hacia el árbitro Francois Letexier.

"Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes", citó el contenido.

La federación egipcia había cuestionado previamente la actuación arbitral y la falta de uso adecuado del VAR durante el juego. Según el reporte de la federación, incidentes clave generaron serias dudas sobre la transparencia y equidad en la competición organizada por la FIFA.

Sistema hackeado.

Las autoridades egipcias manifestaron públicamente su malestar, insistiendo en que el respeto por el juego limpio debe prevalecer en todo momento. Estas declaraciones reflejaron una profunda frustración en su delegación tras la eliminación del torneo más importante de selecciones a nivel mundial.

La FIFA respaldó la terna arbitral mediante declaraciones de su director de arbitraje. Mientras tanto, la AFA trabaja intensamente para blindar sus redes sociales, tras sufrir este acceso no autorizado al correo electrónico tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026.