La Libertad: Hasta 9 heridos deja fuerte choque entre dos buses interprovinciales en la Panamericana Norte

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la carretera Panamericana Norte, a la altura del sector La Soledad, en el distrito de Huanchaco (La Libertad). Dos buses que trasladaban trabajadores agroindustriales colisionaron, dejando un saldo de 9 personas heridas, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El siniestro

El choque se produjo alrededor de las 4:46 a.m., cuando las dos unidades impactaron violentamente a pocos metros del centro poblado El Milagro. Uno de los vehículos, con logotipo de la empresa Alcovi y placa T2Z-968, terminó con el parabrisas destrozado. El otro, de matrícula B4C-964, color blanco y celeste, quedó completamente volcado en medio de la vía.

Ambos buses trasladaban a trabajadores de una empresa agroindustrial de Casa Grande, lo que explica la alta cifra de afectados producto del accidente.

Atención de la emergencia

Al lugar llegaron ambulancias de los bomberos de Trujillo, Víctor Larco y La Esperanza, además de personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Los heridos fueron derivados a las clínicas San Pablo y Peruano Americana, así como al Hospital Regional Docente de Trujillo.

La Gerencia Regional de Salud (GERESA) informó que entre los lesionados hay 32 mujeres y 23 hombres. Cinco de ellos, inicialmente atendidos en el Hospital Regional, decidieron trasladarse por voluntad propia a la Clínica San Pablo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un accidente de tránsito se registró en la región La Libertad, luego de que dos buses interprovinciales colisionaran en la carretera Panamericana Norte. El hecho dejó al menos nueve personas heridas.



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Investigación policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente. El choque generó alarma en la región, donde los siniestros en la Panamericana Norte han sido recurrentes en los últimos meses.

El accidente en Huanchaco refleja nuevamente la vulnerabilidad de los trabajadores que se trasladan diariamente en buses hacia las agroindustrias de La Libertad. Con 9 heridos y dos unidades seriamente dañadas, la tragedia pudo ser mayor. Las autoridades deberán esclarecer responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en una vía que concentra alto tránsito y frecuentes emergencias.