Papa León XIV destaca el valor de afrontar el sufrimiento con fe: "Es un camino para crecer"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Ante cientos de fieles congregados en el corazón de la ciudad imperial, el papa León XIV señaló que las dolencias físicas y espirituales, cuando se asumen desde la fe y unidas al misterio de la pasión de Cristo, dejan de ser una carga sin sentido para transformarse en una auténtica vía de crecimiento en el amor de Dios.

El sentido redentor del dolor a la luz del Evangelio

En su reflexión dirigida especialmente a los enfermos, adultos mayores y familias que atraviesan momentos difíciles, el santo padre cuestionó la visión que asocia el padecimiento con la pérdida de dignidad o utilidad. Por el contrario, subrayó que la perspectiva cristiana otorga un valor trascendente a la vulnerabilidad humana cuando se ofrece con confianza espiritual.

"La enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona, ¡qué gran mentira! A la luz del Evangelio, la enfermedad, vivida con fe y unida al misterio de la pasión de Cristo, es un camino para crecer en su amor", detalló.

De esta manera, el pontífice exhortó a los creyentes a no desanimarse frente a las pruebas de salud, recordando que la cercanía con la cruz permite descubrir una fuerza interior capaz de sostener tanto a quien padece como a quienes acompañan en el cuidado diario.

La debilidad transformada en fortaleza y el ejemplo de monseñor Richard Alarcón

Asimismo, el papa León XIV profundizó en cómo la fragilidad asumida en comunión con Cristo se convierte en fuente de gracia y servicio para toda la Iglesia. En ese marco, evocó el testimonio de vida de monseñor Richard Alarcón, resaltando su entrega pastoral y fidelidad en medio de las dificultades afrontadas durante su ministerio.

"Debilidad se transforma en fortaleza divina que multiplica los talentos del amor y de la redención", indicó.

El sumo pontífice añadió que monseñor Richard Alarcón dio un claro ejemplo de esta enseñanza en vida al entregarse plenamente unido a la cruz del Señor, dejando una huella de perseverancia y fe entre los fieles cusqueños.

Asimismo, con este mensaje, el obispo de Roma reafirmó que ningún creyente camina solo en medio de la prueba física, pues la Iglesia entera sostiene y acompaña desde la oración y la caridad fraterna a quienes enfrentan momentos de fragilidad.

En ese sentido, el papa León XIV destacó el valor de afrontar el sufrimiento con fe, reafirmando que la enfermedad vivida en unión con Cristo es un camino para crecer espiritualmente y multiplicar el amor en la comunidad.