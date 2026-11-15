Ministro de Cultura resalta preparativos en Cusco para recibir al papa León XIV y proteger el patrimonio

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, resaltó el trabajo desplegado por su sector para que la visita del papa León XIV al Perú esté acompañada de expresiones culturales en cada ciudad. Además, precisó que se han adoptado medidas para proteger el patrimonio histórico durante los encuentros con miles de fieles, especialmente en la zona arqueológica de Saqsaywaman, en Cusco.

Cultura presente en todo el recorrido

El Ejecutivo encomendó al Ministerio de Cultura garantizar que la cultura peruana esté presente en todo el trayecto del Sumo Pontífice por el país. Para ello, se han movilizado elencos nacionales a distintos puntos y se han sumado agrupaciones artísticas de cada región.

"Ha habido una manifestación cultural permanente de diferentes formas y diferentes maneras. Se han movilizado los elencos nacionales a diferentes puntos. Hay elencos de cada región que también han mostrado lo suyo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la Sinfónica cusqueña en Saqsaywaman", declaró el ministro.

📍#Cusco | A su llegada a Cusco, el ministro Alberto Beingolea destacó que la visita del papa León XIV al Perú se vea rodeada de cultura, artes, música y tradiciones de nuestro país. El titular del sector participará de la Santa Misa que el Papa ofrecerá en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman. — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) November 15, 2026

Protección del patrimonio en Saqsaywaman

Beingolea también destacó la preservación del patrimonio cultural como una de las tareas asignadas al Ministerio de Cultura. El funcionario señaló que en Saqsaywaman se apreciará el trabajo realizado para recibir a una gran cantidad de personas sin que la zona arqueológica sufra consecuencias negativas.

El papa León XIV sostendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular del Cusco en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, donde ofrecerá un discurso. Posteriormente, rezará el Ángelus junto a la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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Medidas de seguridad y acceso restringido

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco suspendió la visita turística al parque arqueológico de Saqsaywaman este domingo 15 de noviembre, debido a la visita pastoral del Papa. La zona será resguardada por agentes policiales y miembros del Ejército en las áreas de influencia, adyacentes y en la explanada.

La medida busca atender la asistencia de más de 75 mil fieles, al tiempo que protege los vestigios arqueológicos del complejo. Así, el sector Cultura combina la promoción de las tradiciones peruanas con la conservación de uno de los principales sitios históricos del Cusco.

El ministro Beingolea reafirmó que la visita del papa León XIV permitirá mostrar la diversidad cultural del Perú, mediante la música, las artes y las tradiciones regionales. Al mismo tiempo, las acciones de protección buscan que la masiva asistencia a Saqsaywaman no comprometa la integridad del patrimonio arqueológico.