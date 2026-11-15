¿Se trabaja este lunes 16 de noviembre? Conoce quiénes tendrán día no laborable por la despedida del papa León XIV

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 16 de noviembre será el último día no laborable compensable en Lima y Callao por la visita del papa León XIV al Perú. La disposición, establecida por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, permitirá que los ciudadanos puedan acompañar al sumo pontífice durante las últimas actividades de su agenda pastoral antes de su partida rumbo al Vaticano.

La medida comprende a los trabajadores de los sectores público y privado durante toda la jornada del lunes. De esta manera, quienes laboran en ambas jurisdicciones podrán disponer de este día para participar en los encuentros religiosos programados en la capital y el primer puerto.

Entre las actividades previstas para esta fecha destacan la visita del santo padre a un asilo en el Callao y la celebración de una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Este último encuentro marcará uno de los momentos centrales de su despedida del territorio peruano.

Cabe recordar que Lima y Callao también tuvieron jornadas no laborables el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, aunque en esas fechas la disposición únicamente comprendió el horario de 13:00 a 24:00 horas.

¿Qué otras regiones tuvieron días no laborables por la visita papal?

La disposición del Ejecutivo también alcanzó a otras jurisdicciones del país durante el recorrido del papa León XIV. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura se estableció el descanso compensable durante toda la jornada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Por su parte, en Cusco y Ucayali se dispuso el domingo 15 de noviembre como día no laborable para el sector privado, coincidiendo con las actividades pastorales del pontífice en ambas regiones.

Estas medidas tuvieron como finalidad facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y permitir su asistencia a las celebraciones religiosas programadas durante la visita apostólica, considerada un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, histórica y social para el país.

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas este lunes 16?

Aunque los trabajadores podrán acogerse al descanso compensable, las horas dejadas de laborar deberán recuperarse posteriormente. Para el sector público, la compensación tendrá que realizarse dentro de los 10 días posteriores o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad.

En el caso del sector privado, la recuperación de las horas será establecida mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si ambas partes no llegan a un consenso, corresponderá al empleador determinar la forma de compensación.

Sin embargo, no todas las actividades podrán paralizarse. El decreto establece que las entidades públicas deberán garantizar la continuidad de los servicios indispensables. Asimismo, las empresas privadas de sectores esenciales podrán determinar qué puestos quedan excluidos de la medida.

Entre estos servicios figuran salud, transporte, electricidad, agua, comunicaciones, limpieza, seguridad, puertos, aeropuertos, hospedaje, restaurantes y expendio de alimentos, entre otros.

Este lunes 16 de noviembre será la última jornada no laborable compensable en Lima y Callao por la visita de León XIV. Los trabajadores deberán tener presente que no se trata de un feriado, por lo que las horas no laboradas tendrán que recuperarse conforme a las condiciones establecidas en el decreto supremo.