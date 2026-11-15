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Esperado retorno

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: conoce la fecha de su regreso al Monumental

El astro argentino regresará al Estadio Monumental el 19 de enero de 2027, cuando el Inter Miami dispute un amistoso ante River Plate. Será su primera presentación en el país con el club estadounidense.

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina
Lionel Messi volverá a jugar en Argentina (Composición Exitosa)

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/11/2026

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Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el martes 19 de enero de 2027. El Inter Miami, equipo del capitán campeón del mundo, enfrentará a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires en un amistoso correspondiente a la pretemporada del conjunto estadounidense.

Regreso al Monumental de Núñez

El encuentro tendrá un significado especial para Messi, quien disputó en ese escenario su último partido con la selección argentina el 6 de octubre. En aquella ocasión, la Albiceleste venció 3-0 a Benín y el rosarino dejó la camiseta con el número 10 de manera definitiva.

Ahora, el delantero regresará al estadio de River Plate con la camiseta del Inter Miami. El duelo será la primera presentación del club estadounidense en Argentina y la segunda vez que enfrenta a un equipo de ese país, tras su amistoso con Newell's en 2024.

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Un amistoso con figuras mundiales

El partido fue anunciado por el Inter Miami bajo el lema "Un encuentro Monumental".  Además de Messi, el Inter Miami podría contar con Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Casemiro y Sergio Reguilón. Por su parte, River Plate tendrá figuras como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel.

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Expectativa por la venta de entradas

La empresa organizadora señaló que la venta de entradas y otras actividades vinculadas al amistoso serán anunciadas próximamente por los canales oficiales de ambos clubes. Por ello, los aficionados deberán estar atentos a las novedades para conocer los detalles de acceso al estadio.

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El regreso de Messi a Argentina generará una gran expectativa, no solo por su presencia en el Monumental, sino también por el cruce entre dos instituciones reconocidas a nivel internacional. El amistoso reunirá a estrellas de ambos equipos y ofrecerá un espectáculo para los seguidores del fútbol argentino y estadounidense.

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