Papa León XIV instó a religiosos: "No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde la Plaza Mayor de Cusco, el papa León XIV dirigió un mensaje a los religiosos y religiosas que se congregaron para participar en su encuentro con el pontífice. Durante su intervención, los animó a vivir su vocación con entrega, compromiso y sin temor, poniendo sus vidas al servicio de Cristo y de los demás.

La enfermedad como camino de fe

El papa León XIV destacó que la enfermedad no disminuye el valor de las personas y puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la fe y acercarse al amor de Cristo.

"La enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona, ¡qué gran mentira! A la luz del Evangelio, la enfermedad, vivida con fe y unida al misterio de la pasión de Cristo, es un camino para crecer en su amor y compartirlo. Ustedes están en el corazón palpitante de la Iglesia", afirmó.

El compromiso de la vida consagrada

El pontífice se dirigió a sacerdotes, religiosos y religiosas, resaltando la responsabilidad que asumieron al dejarlo todo para seguir a Cristo y poner sus dones al servicio de la Iglesia.

"Me dirijo, ahora a ustedes, amados hijos, hijas, consagrados al Señor, sacerdotes, religiosos y religiosas, que lo han dejado todo por seguir las huellas del maestro. A nosotros se nos ha confiado los talentos de la palabra de Dios, los sacramentos, la alegría pastoral y la belleza de los consejos evangélicos...", manifestó.

Entregar la vida sin temor

León XIV exhortó a los religiosos a vivir su vocación con entrega y sin miedo, desgastándose por Cristo para convertirse en ejemplos de misericordia y motivar nuevas vocaciones.

"Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo, así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de DIos, y este es el mejor camino para mover las vocaciones", predicó.

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