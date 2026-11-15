Papa León XIV recuerda a monseñor Richard Alarcón tras su fallecimiento: "Trabajó por este viaje"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV dedicó unas emotivas palabras al fallecido exarzobispo del Cusco, monseñor Richard Alarcón Urrutia, durante su encuentro pastoral en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. El Santo Padre destacó el trabajo para concretar su visita apostólica al Perú y expresó sus condolencias a quienes lamentan su partida.

Papa León XIV recuerda a monseñor Richard Alarcón

Durante su intervención ante cientos de fieles congregados en este emblemático recinto de la Ciudad Imperial, el pontífice recordó la labor pastoral de Richard Urrutia y manifestó que tenía el deseo de verlo personalmente al llegar al Cusco.

"Quisiera expresar ante todo mi gratitud a Dios por la vida y ministerio de monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí", expresó el papa León XIV.

Asimismo, el Santo Padre aseguró sus oraciones por el descanso eterno del fallecido. También dedicó un mensaje de consuelo a sus familiares, allegados y a todos los ciudadanos que sienten su ausencia.

"A todos mis hermanos obispos, aseguro mis oraciones por su eterno descanso, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que le conceda el Reino de los Justos y a todos los que sufren su ausencia el consuelo que brota desde la fe en el Resucitado", agregó.

Arzobispo del Cusco recordó a su predecesor

Por su parte, el actual arzobispo del Cusco, monseñor Lizardo Estrada Herrera, también recordó a su predecesor durante las palabras de bienvenida al pontífice. Dentro de su discurso, expresó su agradecimiento por la presencia del Santo Padre y destacó el significado de su visita en medio del duelo que atraviesa la Iglesia local.

"Le damos la bienvenida a este encuentro pastoral. Su presencia fraterna nos fortalece y nos consuela en estos momentos de dolor por el reciente fallecimiento de monseñor Richard Alarcón", manifestó.

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