Papa León XIV resalta la importancia de las festividades religiosas: "Una oportunidad para reconciliarse"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Desde Sacsayhuamán, el papa León XIV destacó que las fiestas patronales no solo son expresiones de fe y tradición, sino también oportunidades para reencontrarse, reconciliarse y pedir perdón.

El verdadero sentido de las festividades religiosas según el papa León XIV

Durante su homilía en la explanada de la fortaleza de Sacsayhuamán, en el Cusco, el sumo pontífice reflexionó sobre el profundo valor espiritual y comunitario que encierran las celebraciones tradicionales en el Perú.

Ante miles de fieles congregados en el santuario arqueológico, el obispo de Roma señaló que estas manifestaciones populares trascienden el ámbito meramente folclórico o cultural, convirtiéndose en verdaderos puentes de encuentro humano capaces de sanar divisiones y renovar la convivencia social desde el evangelio.

"Las tradiciones religiosas pueden ser de gran ayuda como lugares donde reunirse a la luz de la fe y el amor; una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan diferente, una peregrinación puede reunir a familias enteras, una celebración puede congregar a una comunidad, una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo", indicó.

Con estas palabras, el santo padre invitó a las hermandades, parroquias y familias peruanas a mantener viva la esencia fraterna de sus devociones locales. De este modo, exhortó a que cada procesión o festividad patronal sea asumida como un espacio concreto de paz y renovación espiritual, donde la fe compartida impulse el perdón mutuo y fortalezca los lazos de solidaridad en toda la sociedad.

El rol de los jóvenes y la transmisión de la fe en las tradiciones

Asimismo, el sumo pontífice enfatizó la necesidad de que estas celebraciones se vivan desde una auténtica perspectiva cristiana, evitando que pierdan su esencia espiritual. El obispo de Roma destacó que los adultos cumplen una labor fundamental al guiar y enseñar a las nuevas generaciones el verdadero significado evangelizador que encierran los momentos festivos y las devociones populares.

"Son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas especialmente para las nuevas generaciones, en este sentido es importante que los jóvenes participen en las actividades y que su aporte sea acogido y valorado a través de la escucha, la cooperación y la actualización cuando sea necesario", señaló.

De esta manera, el santo padre promovió un diálogo intergeneracional dentro de las comunidades eclesiales y hermandades del país. Al integrar activamente a la juventud y escuchar sus iniciativas, las festividades religiosas podrán renovarse sin perder sus raíces, asegurando la continuidad de los valores cristianos en la sociedad peruana.

En ese sentido, el papa León XIV exhortó a los fieles cusqueños a custodiar sus tradiciones religiosas como escuelas vivas de fe, garantizando que su legado espiritual trascienda de generación en generación con auténtico sentido cristiano.