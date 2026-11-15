Papa León XIV afronta su jornada más exigente en Cusco y Pucallpa a 3.400 metros de altura

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV vive este 15 de noviembre una de las jornadas más exigentes de su visita apostólica, que lo llevará a recorrer en un mismo día Cusco y Pucallpa a 3.400 metros de altura. A poco más de un mes de haber sido operado.

Papa León XIV enfrenta altura en Cusco

Su primera parada fue la ciudad del Cusco. En la Ciudad Imperial, ubicada a aproximadamente 3.400 metros de altura, se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Asimismo, al mediodía, rezará el tradicional Ángelus.

Posteriormente, León XIV viajará a Pucallpa, en la región Ucayali, para continuar con su visita apostólica. En territorio amazónico, sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos originarios en el Malecón Puerto Callao.

Como parte de su recorrido, el pontífice también celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Esta ceremonia marcará un acontecimiento especial, pues será la primera vez que un papa oficie una misa en la Amazonía peruana, región que anteriormente recibió las visitas de Juan Pablo II y Francisco.

¿Cuál es el itinerario del papa León XIV este domingo 15 de noviembre?

07:50 a.m.: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a.m.: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete. 10:30 a.m.: encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a.m.: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 13:05 p.m.: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

salida en avión desde el hacia Pucallpa. 14:30 p.m.: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo. 15:00 p.m.: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45 p.m.: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre. 19:05 p.m.: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima. 20:20 p.m.: llegada a la Base Aérea del Callao.

Finalmente, tras cumplir una de las jornadas más exigentes de su visita apostólica, el papa León XIV retornará a Lima durante la noche. En la capital, el Santo Padre encabezará el lunes 16 de noviembre una multitudinaria celebración eucarística, que marcará el cierre de sus actividades en el Perú, antes de emprender su viaje de regreso a Roma.