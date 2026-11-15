Papa León XIV visita Chiclayo: novia recibe bendición del sumo pontífice horas antes de casarse

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Una futura esposa vivió uno de los momentos más especiales antes de llegar al altar. Durante la visita del papa León XIV a la región Lambayeque, una joven decidió cambiar por unos instantes los preparativos de su matrimonio para esperar al sumo pontífice y recibir su bendición en medio de su recorrido por Chiclayo.

La particular escena ocurrió a la altura del puente Reque , donde la novia se ubicó a un lado de la carretera por la que estaba previsto el desplazamiento del santo padre junto a su comitiva.

Novia esperó al papa León XIV con vestido blanco y bouquet

Vestida de blanco y con su bouquet en las manos, aguardó emocionada la llegada del vehículo papal, con la esperanza de conseguir un saludo antes de comenzar una nueva etapa de su vida.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el automóvil que trasladaba a León XIV pasa cerca de la joven y el pontífice realiza un gesto de bendición desde el interior del vehículo.

Aunque no hubo un encuentro directo entre ambos, la cercanía del papa y el gesto que tuvo con la futura esposa convirtieron la escena en un recuerdo especial. La joven permaneció a un costado de la vía mientras otras personas también aguardaban el paso de la comitiva.

La presencia de la joven llamó la atención por el particular contexto en el que decidió esperar al pontífice. A pocas horas de casarse, acudió hasta el puente Reque para intentar verlo durante su desplazamiento por la región.

¡PAPA LEÓN BENDICE A NOVIA! 😍🤍 🙏🏽 👰🏻‍♀️A pocas horas de casarse, una novia esperó que el papa León XIV pasara por la vía de Reque, en Chiclayo, para saludarlo, y grata fue su sorpresa cuando el auto del santo padre redujo la velocidad para darle la bendición. Sin duda, ese será un día que jamás olvidará. La usuaria que grabó el video comentó que se vinieron minutos de mucha emoción y algarabía por este maravilloso momento. #AbramosElCorazón #ElPapaVuelveACasa #PapaLeónEnPerú — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 15, 2026

Su vestido de novia y el ramo de flores que sostenía en las manos destacaron entre los asistentes que se encontraban a lo largo de la carretera. La futura esposa no buscaba participar de una ceremonia religiosa multitudinaria, sino tener la oportunidad de recibir una bendición del papa antes de su boda.

Finalmente, el paso del vehículo papal permitió que cumpliera ese deseo, en una escena que rápidamente llamó la atención de los usuarios de las plataformas digitales.

¿Por qué la visita del papa León XIV fue especial para Chiclayo?

La presencia del pontífice en Lambayeque tuvo un significado particular debido al vínculo que mantiene con esta región del norte peruano. Antes de convertirse en sucesor de Pedro, cuando todavía era conocido como Robert Prevost, ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Durante esos años desarrolló una importante labor pastoral y social, por lo que su retorno como papa despertó una especial emoción entre los habitantes de la ciudad y otras localidades cercanas.

La bendición recibida por esta novia se convirtió en una de las escenas particulares de la visita apostólica de León XIV a Lambayeque. Para la joven, el gesto del pontífice quedó ligado a una fecha trascendental de su vida: el día en que se preparaba para comenzar su matrimonio.