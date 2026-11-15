¡Ya está en la ciudad imperial! Papa León XIV llega al Cusco para continuar con su visita apostólica

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV aterrizó en la Ciudad Imperial del Cusco, donde cientos de fieles se congregaron para recibirlo con emoción y entusiasmo, mientras continúa su visita apostólica. Desde tempranas horas, los ciudadanos aguardaban la llegada del Santo Padre con la expectativa de ser parte de este histórico encuentro, en el marco de sus actividades programadas en el Perú.

Papa León XIV llega a Cusco como parte de su visita apostólica

A su llegada, el papa León XIV saludó a las autoridades correspondientes que aguardaban su aterrizaje y un grupo de niños cusqueños recibieron al sumo pontífice con ofrendas especiales, en una muestra de cariño y fe que marcó su llegada a la Ciudad Imperial este domingo 15 de noviembre.

Siguiendo esa línea, miles de fieles recibieron con alegría al papa León XIV en Sacsayhuamán, entre aplausos, cánticos y muestras de devoción durante su visita a Cusco.

Ante esto, los ciudadanos recibieron con mucha emoción al papa León XIV y expresaron su orgullo por su vínculo con la Ciudad Imperial. Entre muestras de fe, los devotos destacaron: "¡El papa es cusqueño!"

¿Cuáles son las actividades del papa León XIV programadas este 15 de noviembre?

07:50 a.m.: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a.m.: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete. 10:30 a.m.: encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el de Saqsaywaman. 11:45 a.m.: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 13:05 p.m.: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa. 14:30 p.m.: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo. 15:00 p.m.: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45 p.m.: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre. 19:05 p.m.: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

Finalmente, de esta manera, la llegada del papa León XIV al Cusco marca un nuevo momento significativo de su visita apostólica al Perú, en medio de las muestras de fe y cariño de cientos de ciudadanos. El Santo Padre continuará con las actividades previstas en su agenda, que incluyen encuentros con fieles y representantes de la comunidad local, quienes esperan participar de cerca en esta histórica jornada.