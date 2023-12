Abogado de Universitario ratificó demanda contra Leao Butrón: "Hay que poner el parche"

El abogado de Universitario de Deportes ('U'), Adrián Gilabert, ratificó que Leao Butrón será demandado por difamación, ello tras unos 'tuits' del exarquero de Alianza Lima.

En entrevista para 'Unidos por la U', el asesor legal 'crema' manifestó que una cosa es el folklore del fútbol y otra es realizar una acción delictiva, por lo que apuntó que es necesario "poner el parche".

Asimismo, Gilabert se refirió a la deuda corriente de Universitario de Deportes y aseguró que en dos años se logró reducir el monto al pagar alrededor de 35 millones de soles.

El comentario del exjugador de la Selección Peruana fue presuntamente en referencia a la apertura del Coliseo Polideportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña, y fue publicado en X, antes Twitter, donde generó gran repercusión.

"Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por millones a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. Estafadores", escribió Butrón.