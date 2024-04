Periodista de Panamá arremete contra Alianza Lima: "Es un equipo de relleno en la Copa Libertadores"

14/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue causando polémica en el ámbito deportivo tras su derrota ante Cerro Porteño en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. El periodista panameño Raúl Ochoa arremetió contra el cuadro dirigido por Restrepo asegurando que son un "equipo relleno".

Derrota blanquiazul

El cuadro blanquiazul se enfrentó al equipo panameño en el estadio La Nueva Olla, en un intento de sumar puntos que les permita escalar a la parte alta de la tabla de posiciones.

A pesar de que lograron mostrar una gran resistencia y rendimiento en la cancha, Alianza Lima cayó en el minuto 95 con el único tanto de Cerro Porteño, anotado por Federico Carrizo.

Alianza Lima se complicó seriamente de cara a su clasificación a octavos de la Copa Libertadores, pues se quedó con únicamente un punto en su grupo, ubicándose en el último lugar del mismo, detrás de Cerro Porteño, que consiguió su primera victoria en la competencia.

¡Le dan con palo!

Tras este resultado desfavorable, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo viene recibiendo duras críticas por el nivel de juego de sus futbolistas, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Una de las que causó gran polémica entre los hinchas blanquiazules, está la dada por el periodista Raúl Ochoa, quien aseguró que la participación del equipo en la Conmebol Libertadores se produce exclusivamente para "cobrar los derechos de transmisión".

"Alianza Lima tiene que aceptar, todos los hinchas de Perú que es un equipo de relleno en la Copa Libertadores. Cada vez que va a Paraguay, se le pega; cada vez que va a Uruguay, se le pega. Tienen que aceptar que el Alianza Lima de Perú es un equipo de relleno que solamente agarra y cobra los derechos televisivos y listo, con eso arma un buen equipo, entre comillas", indicó en su programa.

Defiende a Waterman

Asimismo, el panelista aprovechó en defender a su compatriota Cecilio Waterman, quien actualmente forma parte de Alianza Lima, de los ataques que reciben "por supuesto mal rendimiento".

"Entonces, en esta ocasión agarraron a Cecilio Waterman para llevarlo a luz, a encontrar el aire y no los han hecho, no lo han logrado. Le quieren echar la culpa al panameño y no es por ahí. El panameño está respondiendo en lo que es la liga peruana, pero la historia del Alianza Lima ya sabemos todos, un equipo de relleno que va a la Copa Libertadores a conocer cada ciudad y luego se acaban los tres o cuatro partidos y vuelven a su realidad que es su torneo local de Perú", señaló.

Ochoa también el cuadro victoriano "tiene más fotos de estadio que cualquier conocedor de fútbol en el mundo", alegando que en vez de jugar un buen partido solo van a los estadios para tener "recuerdos".

"Tiene más fotos de estadio que cualquier conocedor de fútbol en el mundo. Para eso están las redes sociales, para conocer y tomarse fotos. Ya tienen check en Brasil, Colombia, Venezuela, ¿qué le hace falta? Hay que preguntarles qué estadio les falta para completar el álbum de figuritas de Alianza Lima", comentó.

De esta manera, Raúl Ochoa, comunicador y periodista panameño disparó contra Alianza Lima por su derrota ante Cerro Porteño, asegurando que solo son "un equipo de relleno de la Copa Libertadores", ya que hasta el momento no dan una alegría a sus hinchas con una victoria.