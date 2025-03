André Carrillo se sincera y asegura que llegar a Corinthians fue clave para su carrera: "Brasil me sienta bien"

André Carrillo parece estar en el mejor momento de su carrera futbolística tras haberse coronado como campeón del Paulistao con Corinthians al vencer a Palmeiras en la gran final de este certamen. El jugador peruano fue clave en ambos encuentros y con lo mostrado en el campo de juego se sigue ganando el cariño de la torcida del 'Timao'.

Muestra de ello fue que el elemento de la Selección Peruana ha sido reconocido por la organización de este torneo como uno de los mejores mediocampistas del mismo. Otro ejemplo fue el nivel mostrado en los duelos ante Bolivia y Venezuela a pesar de que este último choque terminó en derrota para la Bicolor.

Luego de esta primera alegría del 2025 con su club, André Carrillo conversó con los medios de prensa donde explicó la clave de su óptimo presente futbolístico. Fue ahí que el exjugador de Alianza Lima se sinceró y reconoció haberse relajado durante su paso por el fútbol árabe.

En primer lugar, la 'culebra' aseguró que la presión de llegar a un club grande como Corinthians lo hizo reaccionar y motivarse a levantar su nivel.

"El año pasado, cuando estuve en Arabia Saudita, me relajé un poco. No tenía la misma intensidad ni las mismas ganas. Cuando llegué a un club tan grande como el Corinthians, creo que me motivó a jugar al fútbol y a exigirme más. Hoy todo eso está dando sus frutos. Estoy muy contento", inició.