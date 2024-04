¡Atención! Alianza Lima tendría una fuerte baja de cara al partido contra Fluminense: ¿De quién se trata?

03/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima recibió una fuerte y lamentable noticia que afectará fuertemente su once titular para el partido contra Fluminense, pues un futbolista crucial en el funcionamiento del equipo será baja desde el inicio.

Esto se pudo conocer mediante la filtración del equipo que saldrá a jugar contra el campeón de la Copa Libertadores, que si bien cuenta con muchos jugadores de primer nivel, hay un delantero que no aparece en esta lista.

¿De quién se trata?

Si bien no se descarta que pueda ingresar en el segundo tiempo, sorprende que Hernán Barcos no aparezca en el once titular del cuadro 'íntimo', que volvería a formar con un 3-5-2, pero con jugadores en distintos sectores.

La portería será defendida por Ángelo Campos, que estará apoyado por Jiovany Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Más adelante, aparece Jesús Castillo como volante defensivo, y Sebastián Rodríguez y Catriel Cabellos como mediocampistas más completos.

Ya en el ataque, por las bandas se perfilan Marco Huamán y Juan Pablo Freytes, mientras que los delanteros serán Kevin Serna y Cecilio Waterman.

Gran once de Fluminense

El conjunto visitante, por su lado, también cuenta con varias bajas, pero a diferencia de Alianza Lima, continúa teniendo nombres de primer nivel en todas sus posiciones, e incluso algunos futbolistas experimentados en el deporte europeo.

Fluminense saldrá con un 4-3-3, conformado por Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André, Matheus Martinelli, Vinicius Moreira, John Arias, Douglas Costa y Lelé.

Historial de Alianza contra campeones

El equipo 'íntimo' tiene múltiples antecedentes con equipos ganadores de la Copa Libertadores, pero lamentablemente estos no son del todo positivos, pues suma dos empates de infarto.

Uno de estos fue el recordado partido contra River Plate en 2019. El cuadro 'millonario' venía de ganar la Libertadores contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, y consiguió rescatar un agónico empate en los minutos finales del encuentro.

Años atrás, los victorianos empatarían también por 1-1 contra el flamante campeón, Olimpia, que incluso llegó a jugar la Copa Intercontinental.

En esta ocasión, una igualdad no sería un resultado negativo, teniendo en cuenta el nivel del rival al que se enfrenta el conjunto peruano.

