¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima? Delantero reveló que pensó en retirarse en importante equipo extranjero

Hernán Barcos ya se consolidó como toda una leyenda moderna de Alianza Lima, y si bien manifestó que desea continuar en el cuadro blanquiazul, reveló que esto en un principio no fue así, y tenía entre sus planes terminar su carrera en otro equipo.

El 'Pirata' conversó con el área de prensa de LDU de Quito, importante club ecuatoriano donde también hizo historia, y confesó que, en su momento, tuvo la intención de retirarse allí, pero que lamentablemente esto no pudo darse.

"Creo que ya lo manifesté varias veces, mi idea fue retirarme en Liga, pero no se me dio la oportunidad. Hoy estoy pensando en retirarme aquí en Alianza Lima, que también me abrió las puertas y estoy feliz", señaló.