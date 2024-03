¡Atención 'cervecero'! ¿Martín Cauteruccio duda para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Martín Cauteruccio se encuentra en un excelente momento de forma, por lo que millones de espectadores de la Liga 1 están ansiosos por conocer cómo se desempeña en un clásico nacional (Alianza Lima vs. Sporting Cristal). No obstante, en las últimas horas, este panorama se puso en duda a raíz de un presunto problema físico del delantero uruguayo.

De acuerdo a las últimas versiones, el atacante charrúa completó la práctica de este viernes, aunque después se quejó de una molestia en el cuerpo que sería colestasis, "bloqueo del flujo biliar que impide, total o parcialmente, la llegada de bilis al duodeno".

En imágenes de América, se vio al jugador ingresar al hotel de concentración de 'SC', por tanto, Enderson Moreira lo esperaría hasta el final dada su relevancia en el conjunto 'cervecero' y su gran cuota goleadora.

Cabe indicar que el duelo está pactado hoy, 09 de marzo, a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional, recinto que albergará a miles de hinchas blanquiazules por tratarse de los locales de esta fecha 7 del Torneo Apertura.

Alianza Lima presentó la lista de convocados para enfrentar a Sporting Cristal y el nombre que resaltó fue Carlos Zambrano, defensor central que estuvo en la puerta de salida durante todo el mercado de fichajes.

Previendo esta situación, el exjugador Enrique La Rosa, en entrevista con Trome, dio unas polémicas declaraciones, al afirmar que Carlos Zambrano no sufriría dificultades con Martin Cauteruccio, en caso Restrepo confíe en el 'Kaiser'.

"Por su experiencia y capacidad puede jugar tranquilamente. Es mentira que está sin ritmo, por algo estuvo años en Europa y en Boca Juniors que es picante. No es por menospreciar a nuestro torneo, pero aquí el ritmo es más lento y pausado. Zambrano sabe pararse, cortar, salir, eso nadie se lo quita (...) No tendría problemas con él (Cauteruccio), tranquilamente lo anula. Es el indicado para marcarlo. Además, a Alianza no le sobran defensas de calidad. Al chico que trajeron de Panamá no lo veo bien", dijo.