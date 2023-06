¡Cambio de aires! Pedro Aquino tendrá nuevo equipo en la liga mexicana

El futbolista de la Selección Peruana, Pedro Aquino, no seguirá en América para el Apertura 2023 de la Liga MX y será el nuevo refuerzo de un importante club mexicano.

Durante su llegada al aeropuerto, el mediocampista peruano de 28 años posó con la bufanda y la gorra del Santos Laguna, también llamados "Guerreros", con quienes se realizará los exámenes médicos correspondientes en las próximas horas.

Asimismo, indicó que se decantó por Santos, ya que lo considera un equipo que lucha continuamente los campeonatos, algo a lo que aspira.

"Me gusta que siempre está peleando arriba. Yo he venido acá a campeonar. Vengo con la ilusión de levantar otra copa. No lo pude hacer con el América, pero hoy en día vengo acá a hacer historia".