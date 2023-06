¡Efecto Messi! Precio de las entradas del Inter Miami suben 1000% tras la llegada del argentino

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) ha provocado una enorme expectativo en Estados Unidos y ha causado que los precios de las entradas para el posible debut de la estrella argentina ya se dispararon en las plataformas de venta en línea, saltando más de 1000% para los primeros partidos del argentino con el club.

Hasta el momento hay tres fechas marcadas en el calendario para el posible estreno del campeón del mundo con Inter Miami, con la más probable fijada el 21 de julio en la Leagues Cup contra el Cruz Azul, un torneo oficial reconocido por Concacaf que arranca este año y mide a los equipos de la MLS con los de la Liga MX de México.

No obstante, Inter Miami jugará dos partidos fuera de casa, el 8 de julio contra el DC United y el 15 de julio contra el Saint Louis City, aunque es poco probable que el debut de Messi se produzca fuera de casa.

Según TickPick, sitio especializado en el análisis de los precios de las entradas para eventos deportivos y conciertos musicales, la entrada más barata ver por primera vez a Messi en la liga de estadounidense saltó de US$29 a US$459.

Asimismo, el costo del boleto para el partido en casa de Miami contra los Red Bulls de Nueva York, el 26 de agosto, que será el primer partido de Messi en la MLS, pasó de US$30 a US$512.

Igualmente, el encuentro del Inter Miami contra el actual campeón de la MLS, Los Ángeles FC, que se dará el 3 de septiembre, también se disparó de US$81 por el boleto más barato a US$599 en las últimas horas.

De acuerdo a TicketiQ, el precio promedio de las entradas para los partidos en casa de Miami también aumentaron de US$152 al comienzo de la temporada a US$935, siendo un incremento del 515%.

En entrevista para los medios deportivos españoles Mundo Deportivo y Sport, el futbolista argentino Lionel Messi señaló que dentro del Barcelona hay personas que no querrían que retorne al club catalán tras su pasó de dos temporadas en el París Saint-Germain (PSG).

"No sé. Pero seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso", declaró.