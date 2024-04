¡Causa furor! Así reaccionó Oliver Sonne al enterarse que dos bebés llevan su nombre

¡Sigue la 'Sonnemanía'! Hace unos días, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que en el Perú ya hay dos niños identificados como Oliver Sonne.

Desde que se confirmó la incorporación del futbolista danés a la selección nacional desechando cualquier posibilidad de representar a su Dinamarca natal, todos los peruanos se volcaron con él demostrándole increíbles muestras de respaldo y cariño.

Tal es el furor que ha causado Oliver Sonne en nuestro país que dos niños llevan el nombre del seleccionado nacional. Como era de imaginar, esta noticia causo gran impacto en el joven lateral de 23 años.