Ricardo Gareca es DT de Chile: Edison Flores y su contundente mensaje al exentrenador de la 'Bicolor'

26/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Ricardo Gareca a la Selección de Chile causó distintas reacciones; no solo en la hinchada de la 'Bicolor' sino en los jugadores que fueron parte de la era del entrenador argentino. Esta vez, Edison Flores no dudó en enviarle un contundente mensaje al exDT de Perú.

'Oreja' Flores se pronuncia

Este último jueves, 25 de enero, la Selección de Chile anunció con 'bombos y platillos' la contratación de Ricardo Gareca como su nuevo entrenador.

A partir de ahora, el 'Tigre' ocupará el importante cargo que dejó Eduardo Berizzo tras los malos resultados con 'La Roja' y como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida para los peruanos ni mucho menos para los jugadores, quienes fueron consultados sobre este tema.

El 'Oreja' Flores fue uno de los futbolistas que no dudó en enviarle un tajante mensaje al hombre que en algún momento hizo vibrar a todo un país por llevarlo a un mundial después de 36 años.

Así pues, el futbolista solo tuvo buenos deseos para el estratega argentino por la nueva etapa que le toca vivir, dejando en claro que, aunque lo ideal es que destaque con el 'Clásico rival', espera finalmente poder vencer a su equipo cuando a este le toque jugar contra Perú.

"Esperemos que le vaya bien al profesor Gareca, pero con nosotros no", fue el mensaje que Edison Flores envió a Ricardo Gareca.

Sobre la agenda de Universitario

El vigente campeón nacional se encuentra afinando los últimos detalles para arrancar con pie derecho la temporada 2024 de la Liga 1.

Tal y como indicó el actual DT de la 'U', Fabián Bustos, el club 'merengue' buscará sumar su primera victoria este domingo ante Carlos A. Manucci, un complicado rival con hambre de triunfo también.

Ante ello, Flores detalló que aún tienen dos entrenamientos pendientes antes de arrancar con el torneo local frente a Manucci, considerando a cada partido con una importante final.

"Nos quedan dos entrenamientos más para quedar listo de cara al debut ante Mannucci que es el partido más importante de nuestras vidas, pues cada partido es una final", señal´ó.

Tras la llegada de Jairo Concha y Christofer Gonzáles, el jugador 'crema' refirió que el trabajo ahora está en poder compenetrarse con el tiempo.

"Compenetrarnos con los nuevos compañeros va a tomar tiempo, son jugadores con mucha calidad y el profesor la va a tener difícil porque hay variantes y debemos buscar un buen funcionamiento", agregó.

Edison 'Oreja' Flores no solo se refirió a la actual agenda de Universitario de Deportes sino a la llegada de Ricardo Gareca a la Selección de Chile, por lo que no dudó en desearle lo mejor pero no ante Perú.