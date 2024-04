Caroline Celico, exesposa de Kaká, revela motivo por el que se divorciaron: "Era demasiado perfecto para mí"

Ricardo Kaká se convirtió en uno de los futbolistas más destacados en los 2000 y todo parecía ir perfecto en su vida. Sin embargo, en el 2015 su esposa Caroline Celico le pidió el divorcio, pero nunca se supo el motivo. Ahora, nueve años después, la socialité confirmó que el motivo de su separación se debía a que el futbolista era "demasiado perfecto" para ella.

Recordemos que el astro brasileño, Ricardo Izecson dos Santos Leite se distinguió al principio de este siglo como una gran figura del futbol mundial, pero también como un caballero en la cancha de juego, donde consiguió una Champions League con el Milán en 2007, la Copa del Mundo de la FIFA en 2002 y el título de LaLigacon Real Madrid en 2012.

En el 2015, la separación de Ricardo Kaká y Caroline Celico estremeció al mundo deportivo, ya que ambos llevaban una relación relación aparentemente "perfecta". La pareja se conoció en el 2001 y tuvo cuatro años de noviazgo, en el 2005 llegaron al altar cuando el futbolista sólo tenía 23 años y Caroline acababa de cumplir la mayoría de edad.

Luego de 10 años de matrimonio y dos hijos de por medio, Isabella y Luca, la pareja anunció que había tomado la decisión de divorciarse. En ese momento, expresaron que su matrimonio concluyó en buenos términos y pidieron a la prensa no especular más sobre el tema por respeto a su familia.

Ahora, nueve años después, la expareja de Kaká ha generado polémica en redes sociales, debido a que en una reciente entrevista conto que su matrimonio iba bien, pero encontró algo que no podía controlar.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi", aseguró.