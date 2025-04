Papa Francisco y el día que cambió la vida de un niño peruano con cáncer: "Hijo, anda nomás, ya estás sano"

El papa Francisco ha fallecido y, como era de esperar, su muerte ha conmocionado a todos los fieles católicos del mundo entero. Tras la confirmación de su partida, una familia peruana recordó con mucha emotividad el 'milagro' que el Sumo Pontífice realizó al pequeño Thiago, quien, cuando conoció al Santo Padre, estaba luchando contra un tumor cerebral.

En el año 2018, el papa Francisco visitó el Perú y dejó un recuerdo memorable en las vidas de quienes lo conocieron. Un gran ejemplo de ello es Thiago, un pequeño con apenas cuatro años que, en aquel entonces, luchaba contra una enfermedad mortal y poco probable de superar: el cáncer.

Como era de esperar, los médicos no eran optimistas. Además, la quimioterapia no era suficiente para el pequeño Thiago, por lo que a su padre se le ocurrió una gran idea: llevar a su hijo a la Nunciatura Apostólica en Lima, donde el papa Francisco se encontraba en medio de su visita por nuestro país.

Sin embargo, había un problema: ni Thiago ni su padre estaban inscritos en el padrón de acceso. No obstante, su anhelo por ver al papa Francisco era tal que lograron hacer lo imposible: saltar las barreras de seguridad para conseguir en el Santo Padre un milagro.

"Me dijeron que no podía pasar porque no estaba inscrito, pero logré entrar", relató el padre de Thiago durante una entrevista con América Noticias.