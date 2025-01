Mujer llega sin avisar a una fiesta donde está su novio y en redes reaccionan: "¿Romántica o 'tóxica'?"

13/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales nos sorprenden con una insólita escena. Una joven decidió sorprender a su novio en medio de una fiesta, a la que ella, aparentemente, no fue invitada. Su acción generó cientos de reacciones de quienes la calificaron de 'tóxica'.

Muchas parejas viven agradables momentos juntos, pero debido a distintas circunstancias la confianza que primaba en su relación va desapareciendo poco a poco, que incluso los llevan a tomar acciones inesperadas para poder saber 24/7 qué hacen "sus medias naranjas" cuando no están cerca a ellos.

Joven sorprende a su novio en una fiesta

En el material audiovisual difundido por la cuenta @car3 se aprecia el preciso momento en que un hombre se encuentra feliz en una fiesta rodeado de sus amigos y demás invitados, hasta que de pronto, la sonrisa que tenía de oreja a oreja desaparece por completo al voltearse y ver que su novia estaba detrás de él.

El chico quedó completamente desconcertado y no podía creer que su novia estuviera presente en el evento, luciendo un vestido morado con lentejuelas, dejando entrever que ella no estaba invitada y quería sorprenderlo 'in fraganti'.

"Surprise (sorpresa)", se lee en la breve descripción del clip. La fémina se acerca sonriendo a su pareja, quien seguidamente, le da un empujón cuando ella trata de darle un beso, lo que desencadenó cientos de interacciones de los internautas, quienes sospechan de que él podría estar ocultando alguna infidelidad y que, incluso, "su amante estaría en la fiesta".

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó cientos de comentarios. Algunos usuarios pidieron a la joven terminar inmediatamente con su pareja por su "actitud sospechosa". Otras personas criticaron al hombre por, aparentemente, empujarla al final del video.

"Su reacción fue suficiente para mí y me hubiera regresado a casa", "¿estás segura de que él sabía que era tu novio?", "él mira a su alrededor buscando a la otra mujer", "si alguna vez aparezco por sorpresa y me mira así, romperé con él", expresaron en Instagram.

Mientras que algunos internautas apoyaron al hombre asegurando que quizás se trataba de una salida de "solo amigos" y ella solo quería mantenerlo vigilado.

"Esa es la cara de un hombre aterrorizado por una chica que no lo deja en paz y la cara de una mujer que no acepta un no por respuesta", "parecía mucho más feliz antes de verla. Probablemente, estaba deseando tener una noche libre", agregaron.

Es así como una vez más un inesperado video sorprendió a todos. Una pareja protagonizó un incómodo momento en medio de una fiesta, pues la joven decidió llegar sin avisar para sorprender a su novio y él tuvo una reacción que hizo cuestionar su fidelidad.