Cueva sobre posible retorno a Alianza Lima: "En algún momento espero se concrete"

23/01/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El seleccionado nacional, Christian Cueva Bravo, vive un momento de incertidumbre, tras desligarse de Al Fateh hace algunas semanas, por incumplimiento de pagos. El diez de la 'Blanquirroja' fue vinculado recientemente con equipos de Argentina y Brasil, pero también aparece Alianza Lima como un posible destino.

Sobre ello, 'Aladino' incrementó las ilusiones de los aficionados blanquiazules, luego de mencionar que en "algún momento" le gustaría volver a Matute. En una corta entrevista, el volante apuntó que aún no se encuentra en "el final de su carrera" y la posibilidad de retornar a La Victoria está latente.

"Si, si, en algún momento me gustaría volver. Aún no termina mi carrera e indudablemente sí me gustaría que se de", declaró para un medio local.

De esta manera, 'Cuevita' no cierra las puertas a Alianza, que se viene reforzando con jugadores de talla internacional como Gabriel Costa y Carlos Zambrano, ambos subcampeones en la Copa América 2019 de la mano de Ricardo Gareca, exdirector técnico de Perú.

Dato

¡Un 'León a La Victoria! El defensor de la Selección peruana, Carlos Zambrano, arregló por dos temporadas con el vigente bicampeón de la Liga 1, Alianza Lima, luego de rescindir su contrato con Boca Juniors de Argentina.

Asimismo, en el contrato se estipula que Zambrano, de 33 años y con pasado en diversos clubes de Europa, tendrá la posibilidad de alargarlo un año si es que no llega ninguna oferta del extranjero.