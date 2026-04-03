Sporting Cristal sufre aplastante derrota 2-1 ante CD Moquegua: Iván Bulos revela detalles en los cambios

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 2-1 frente a CD Moquegua en la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El resultado dejó al cuadro celeste en un momento de incertidumbre, justo en la transición hacia la llegada del nuevo técnico brasileño Zé Ricardo, quien arribará a Lima este sábado 4 de abril.

La conducción del equipo estuvo a cargo de Iván Bulos y el staff del primer equipo, decisión tomada por Innova Sports mientras se concreta la incorporación del nuevo entrenador. Sin embargo, el desempeño del equipo fue irregular y terminó cediendo ante un Moquegua que supo aprovechar los espacios y contragolpear con eficacia.

Declaraciones de Bulos

Tras el encuentro, Bulos asumió responsabilidad por los cambios realizados en el tramo final del partido, donde se requerían figuras de experiencia frente al marcador en contra.

"Estuvimos imprecisos, un poco apurados y caímos en el juego que ellos buscan. Soy absolutamente responsable de los cambios que decido; cada modificación pensé que era la mejor para la oportunidad. El último cambio con José María en vez de Cristian lo hice porque creía que nos podría dar más profundidad y rapidez".

Uno de los puntos que más controversia causó fue la ausencia de Santiago González y Catriel Cabellos, algo que Bulos señaló que se debía a que se encontraban en un proceso de recuperación física.

"Se determinó que algunos jugadores con intermitencias en esta temporada puedan hacer un reacondicionamiento físico adecuado. Era mejor para ellos y para el club aprovechar esos días".

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | El panel de Exitosa Deportes analizó la jornada del Torneo Apertura y la derrota de Sporting Cristal frente a CD Moquegua (2-1) donde coincidieron en que el resultado refleja la falta de conducción técnica en un momento clave para el club rimense.

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Desde el panel de Exitosa Deportes se cuestionó duramente estas explicaciones. Los analistas señalaron que, al encontrarse recién en el cuarto mes del año, no se justifica hablar de sobrecargas físicas o agotamiento, especialmente considerando que el último partido de Cristal fue hace dos semanas frente a Los Chankas, tiempo suficiente para una recuperación completa.

Además, existen dudas tras la decisión de Innova Sports de colocar a Bulos como DT interino, argumentando que carece de la experiencia necesaria para armar un plantel competitivo en un partido oficial.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | Tras la derrota de Sporting Cristal frente a CD Moquegua (2-1), Iván Bulos asumió la responsabilidad por los cambios realizados y explicó la ausencia de jugadores como Santiago González y Catriel Cabellos. Sin embargo, sus argumentos no convencieron al... pic.twitter.com/InwGlSVpnB — Exitosa Noticias (@exitosape) April 3, 2026

La derrota frente a Moquegua expone las dificultades de Cristal en un momento de transición técnica. Las decisiones de Bulos, aunque asumidas con responsabilidad, reflejan la falta de experiencia en la conducción de un equipo de primera división, donde se necesita contar con un liderazgo sólido .La llegada de Zé Ricardo aparece como una urgencia para estabilizar al plantel y recuperar confianza en la Liga.

La autocrítica de Bulos y las observaciones del panel deportivo dejan claro que el club necesita un timonel con experiencia para afrontar los retos inmediatos. La expectativa ahora se centra en el arribo de Zé Ricardo, quien deberá asumir desde este sábado el desafío de devolver al cuadro rimense la solidez competitiva que demanda la temporada.