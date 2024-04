"Debe ser el jugador más pechofrío": Hinchas de Universitario destruyen 'Canchita' Gonzáles pese a victoria

El volante de Universitario de Deportes, Christopher Gonzáles, fue destruido por hinchas 'cremas', a pesar de la victoria 2-1 ante Liga de Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores.

A través de las redes sociales, los fanáticos mostraron su malestar con el rendimiento del jugador de la Selección Peruana, quien se retiró sobre los 35 minutos del partido por una lesión.

"Nunca me sentí tan estafado", "Qué tal ca*** de contrataciones. Impotencia como nos ven la cara mientras dejamos la garganta en el estadio", "Lástima, no es su año, su carrera ya está de bajada también", "Que se largue del equipo", "'Canchita' no debe jugar más en Universitario", "'Cancha' nunca más", "Que lo manden de vuelta a Arabia", "'Canchita', necesitas recuperar tu nivel" y "La gran estafa", "Canchita Gonzáles debe ser el jugador más pechofrío en los tiempos recientes del fútbol peruano", fueron algunas reacciones en Twitter.