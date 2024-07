¡Qué fuerte! Conocido periodista y Jorge Fossati tuvieron intenso cruce de palabras en conferencia

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La última conferencia de prensa brindada por Jorge Fossati en la Videna terminó con polémica, pues el técnico peruano tuvo un fuerte cruce de palabras con el periodista Fernando Egúsquiza.

El reportero de Latina realizó una pregunta incisiva ante el entrenador, que no se tomó nada bien sus cuestionamientos, y perdió rápidamente los papeles.

"¿Hasta qué punto alcanza tu preocupación? Te tomaste 40 minutos para explicarnos lo que pasó en la Copa América. Y lógicamente tú observas cosas positivas, pero la realidad dice que somo últimos en la Eliminatoria, y en la Copa América no ganamos un solo partido... y parece que todo está bien", consultó Egúsquiza.

¡Hubo hasta discusión!

La respuesta del técnico no se hizo esperar, pues Fossati mencionó que Egúsquiza estaba afirmando cosas que él no había mencionado, e incluso lo menospreció al decir que todas sus declaraciones "no sirvieron de nada".

"¡No! ¡Te corto! Estás diciendo cosas que no dije. ¿Yo dije que todo estaba bien? ¿Quién lo dijo? Yo no dije eso, es mentira. Los 40 minutos que hablé no te sirvió de nada", respondió.

El periodista no tardó en interrumpir al entrenador uruguayo, y le recordó los polémicos casos alrededor de Christian Cueva y Paolo Guerrero.

"Jorge, ¿hasta qué punto te preocupa que Renato Tapia no tenga equipo? ¿Qué hoy Christian Cueva y Gianluca Lapadula no tengan equipo? ¿Qué Paolo Guerrero tenga problemas? ¿El técnico de la selección está preocupado? ¿Para ti o hay ningún problema? Yo solo estoy haciendo una pregunta a partir de tu análisis", reiteró Egúsquiza.

Fossati Lurachi no se quedó callado, afirmando que él iba a responder a las preguntas respecto a su postura.

"Una conferencia de prensa es para esto: ustedes preguntan y yo contesto. Si quiero saber la opinión de ustedes, pongo el programa donde están ustedes y lo escucho. Pero me parece que hay varias contradicciones. De todas maneras, no estoy para responder a otra cosa que no sean preguntas", decretó el técnico.

Fossati habló del caso Tapia

Más allá de su acalorada discusión con Fernando Egúsquiza, el entrenador del combinado nacional sorprendió al pronunciarse sobre el presente y futuro de Renato Tapia en la Selección Peruana.

"La relación está bien porque fuimos frontales y nos dijimos lo que pensábamos. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba que era muy importante. Los jugadores que estén en el plantel serán aquellos que nosotros entendamos que tienen que estar, por cualidades futbolísticas y que demuestren claramente que sienten el orgullo de ponerse la camiseta de Perú", concluyó.

Sin embargo, el tema que más controversia generó fue la discusión que tuvo Jorge Fossati con el periodista de Latina durante la más reciente conferencia de prensa.