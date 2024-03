¡Explotó! Raúl Ruidíaz destruyó a sus críticos tras romper récord en Seattle Sounders: "A mí nadie me regaló nada"

A pesar de tener una impecable carrera en el exterior, Raúl Ruidíaz es de los futbolistas más cuestionados por los hinchas de la Selección Peruana. Harto de sus críticos, el delantero de Seattle Sounders explotó y respondió a todos sus 'haters'.

En una reciente entrevista con Area Sports Net, el atacante de 33 años señaló que "nadie le regaló nada", y que está enfocado en seguir mejorando para aportar a sus compañeros.

"Me llena de orgullo porque sé que a mí nadie me ha regalado nada. He trabajado muy fuerte para lograr cosas. Me enfoco en lo grupal, pero lo personal viene de la mano gracias a mis compañeros", señaló.