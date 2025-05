Mr. Peet minimiza carrera de Carrillo en Alianza y no ve problema en que vaya a la 'U': "No es Cueto, Cubillas o Sotil"

21/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las palabras de André Carrillo sobre una eventual llegada a Universitario de Deportes no fueron bien recibidas por la hinchada de Alianza Lima, dado su pasado en el club blanquiazul. Frente a este escenario, Mr. Peet fue interrogado sobre la posición del delantero del Corinthians.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Carrillo?

En medio de la polémica, el periodista deportivo Mr. Peet no dudó en pronunciarse sobre la conversación entre la 'Culebra' y Jean Ferrari. Durante el programa 'A Presión', dejó muy clara su postura.

"Bueno, Carrillo puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Si quiere que se vaya, acaso voy a llorar. Si Carrillo se va a la 'U' porque Ferrari lo llamó, que se vaya. Yo soy hincha de la institución, no de los jugadores. Carrillo ya es un exjugador de Alianza, hace bastante tiempo se fue e hizo su vida en el extranjero", expresó.

Si bien Mr. Peet calificó a André Carrillo como un crack, también fue enfático al decir que no se encuentra al nivel de otros referentes del club blanquiazul.

"Si él dice que podría irse a 'U', puede irse a donde quiera. No es César Cueto, Teófilo Cubillas, 'Cholo' Sotil, José Velásquez... Si Luisito Escobar se hubiese ido a la U, me pongo a llorar. No estoy menospreciando, Carrillo es crack, pero no está en la categoría de ellos. Si Carrillo dice que, como profesional, puede irse a la U, no voy a ponerme a llorar", añadió.

¿Carrillo desea jugar en Universitario?

En una reciente entrevista, André Carrillo comentó que, tras su salida del fútbol en Arabia, mantuvo un diálogo con Jean Ferrari para analizar la posibilidad de jugar por Universitario de Deportes. Aunque hubo contacto, aseguró que las negociaciones no siguieron adelante.

"Estaba pensando en volver a Perú y hablé con mi mamá. Hablé con un club peruano, hablé con Jean y por uno que otro motivo no continuaron esas conversas... Tomé la mejor decisión de venir a Corinthians", sostuvo en el programa 'La Fe de Cuto'.

En la segunda parte de la entrevista, André Carrillo dejó en claro que su equipo favorito no es Alianza Lima: "Lo que pasa es que la puerta de la 'crema' está abierta. De aquí a más tarde uno no sabe lo que pueda pasar, tío. A Arabia quizá no vuelva, pero a Perú sí voy a volver... ja, ja, ja".

Mr. Peet dejó claro que no considera la carrera de André Carrillo en Alianza Lima como destacada y aseguró que no tiene inconveniente en que el jugador se una a Universitario de Deportes.