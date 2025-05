Universitario y la millonaria suma que perderá por jugar sin público en el Monumental ante Sporting Cristal

Este lunes 20 de mayo por la noche, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol publicó una resolución donde sancionaba a Universitario y al Estadio Monumental por los hechos ocurridos ante Alianza Atlético de Sullana.

Lamentablemente para los interese del cuadro merengue, el partido ante Sporting Cristal, que podría definir al Torneo Apertura, se jugará a puertas cerradas a pesar de los abonos vendidos y las más de 40 mil entradas que ya habían sido adquiridas para este encuentro.

A solo horas de la resolución, Universitario emitió un comunicado donde rechazó rotundamente este castigo calificándolo de perjudicial y desproporcionado. Uno de los puntos en los que hizo hincapié fue el duro golpe económico que significará no jugar ante los celestes en un Estadio Monumental abarrotado de público.

justamente, durante el programa 'Hablemos de Max' del canal L1 Max, se dio a conocer que el monto perdido sería entre 2 a 3 millones de soles en taquilla. De igual forma, precisaron que la 'U' no considera justo el castigo ya que han señalado a los responsables de los actos vandálicos sucedidos semanas atrás.

"Lo que señala Jean Ferrari es que no se ha dado el debido proceso. Ellos consideran de que ha sido abusiva y excesiva la sanción que además le quita a la 'U' 2 millones de soles y hasta 3 en taquilla. Lo que ellos también señalan es que esta sanción debería darse si es que el club no señala a los responsables, pero desde la 'U' me indican que si lo han hecho", indicaron.