Paolo Guerrero explica por qué aún sigue en la selección peruana: "A mi patria no le puedo decir no"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A sus 41 años, Paolo Guerrero, el máximo goleador en la historia de la selección peruana, sigue siendo tomado en cuenta por la blanquirroja. En una reciente entrevista con Conmebol, reafirmó su compromiso de estar disponible cada vez que lo convoquen.

Paolo Guerrero está en la recta final de su carrera futbolística. Este goleador, que llevó el nombre de Perú a lo más alto, ahora muestra sus últimos momentos con la camiseta de Alianza Lima, el club que siempre ha llevado en el corazón.

En la selección peruana, Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico con 41 goles, la misma cantidad que sus años de vida. En la última fecha FIFA, fue convocado y salió titular en los dos encuentros frente a Bolivia en Lima y contra Venezuela de visita.

Su convocatoria generó muchas expectativas, pero también debate, tomando en cuenta su edad y la etapa en la que está su carrera.

A medida que se acercan las Eliminatorias, la expectativa sobre si Paolo Guerrero será considerado sigue en aumento. Frente a esto, el capitán de la selección peruana declaró: "Soy consciente de que hay jóvenes que quieren y deben integrar la selección. A mi patria yo no le puedo decir no, desde el rol que me toque".

Además, Paolo Guerrero expresó su anhelo de que finalmente se dé ese recambio generacional que tanto pide la hinchada peruana: "Yo tengo el deseo que vengan a la selección muchos jóvenes, de que haya el cambio de generación y me imagino que el entrenador está también viendo eso".

Lista de convocados de la Bicolor

Perú se alista para sus próximos partidos por las Eliminatorias: el viernes 6 de junio visitará a Colombia en Barranquilla a las 15:30 horas, y el martes 10 chocará ante Ecuador en casa, a las 21:00 en el Estadio Nacional.

Será el domingo 25 de mayo, tras el cierre de la jornada del Torneo Apertura 2025, cuando se haga pública la lista oficial de convocados.

La convocatoria será publicada en las redes sociales de la selección peruana, y los trabajos en campo comenzarán el lunes 26 de mayo en las instalaciones de San Luis.

Paolo Guerrero dejó claro en su explicación por qué sigue siendo parte fundamental de la selección peruana, incluso a sus 41 años. Sus razones reflejan no solo su compromiso con el equipo, sino también el amor y la entrega que mantiene por vestir la camiseta nacional.