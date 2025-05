André Carrillo niega ser hincha de Alianza Lima y no cierra la opción de llegar a Universitario

André Carrillo volvió a estar en el centro de la polémica con sus recientes comentarios sobre su equipo favorito. Aunque se inició futbolísticamente en Alianza Lima, reveló que su verdadera identificación es con el Al-Hilal saudí. Frente a la pregunta de si estaría dispuesto a jugar por Universitario, rival histórico de los íntimos, el futbolista soltó un comentario que no pasó desapercibido.

En la segunda mitad de su entrevista con el programa 'La Fe de Cuto', André Carrillo no dudó al responder la pregunta de Cuto Guadalupe sobre cuál era el club de sus amores. " ¿El club de mis amores? El Al-Hilal . No voy a ocasionar ninguna polémica", dijo sin dudarlo.

Al oír su respuesta, el Cuto Guadalupe no pudo ocultar su sorpresa, pues creyó que iba a mencionar a Alianza Lima. Fue entonces cuando André Carrillo soltó una frase que dejó a todos pensando: " No puedo decir Alianza Lima porque la puerta de los 'cremas' está abierta ", en alusión al interés mostrado por Universitario de Deportes.

"Lo que pasa es que la puerta de la 'crema' está abierta. De aquí a más tarde uno no sabe lo que pueda pasar, tío. A Arabia quizá no vuelva, pero a Perú sí voy a volver... ja, ja, ja", agregó la a 'Culebra'.

André Carrillo contó que, tras su salida del fútbol saudí, conversó con Jean Ferrari sobre la chance de regresar al Perú para jugar por Universitario de Deportes. No obstante, indicó que las negociaciones no avanzaron por diversas razones. Para él, haber optado por el Timao fue una decisión muy acertada en su carrera.

"Había quedado libre. Estuve una semana como 'jugador libre' en Arabia. Tenía propuestas malas, de países que no quería, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar", expresó recientemente en el mencionado espacio.